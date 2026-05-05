Reactivación bananera en Bocas del Toro: 5,065 empleos recuperados, dice el ministro Moltó

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó la tarde de este martes 5 de mayo que la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro muestra signos claros de recuperación y un ejemplo es que la empresa Chiquita Panamá ha contratado hasta la fecha 5,065 personas.

Moltó explicó que, como consecuencia de la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines, la cual comenzó en abril de 2025, miles de trabajadores quedaron sin empleo y la economía de la provincia —fuertemente dependiente de este rubro— sufrió un impacto significativo.

Ante ese escenario, recordó que la administración del presidente José Raúl Mulino asumió la conducción del proceso para lograr un acuerdo con Chiquita Panamá que permitiera reactivar la actividad productiva en la provincia de Bocas del Toro.

El funcionario reiteró que el proceso de reactivación se formalizó el 11 de junio de 2025 mediante un memorando de entendimiento firmado en Brasil entre Chiquita y Mulino

Moltó destacó que los resultados de esa gestión ya comienzan a reflejarse en el terreno laboral y productivo.

“Más de 5,000 panameños han regresado a sus empleos; específicamente, 5,065 trabajadores”, reiteró, al tiempo que indicó que cerca de 5,000 hectáreas han vuelto a producción, con plantas empacadoras operando a doble turno.

El ministro subrayó que esta reactivación también empieza a impactar positivamente las exportaciones. Recordó que el banano era el principal producto de exportación del país, representando un 17.5% del total antes de la crisis. Sin embargo, tras la paralización, su participación cayó al 7.5% al cierre de 2025, evidenciando el golpe sufrido por el sector.

Con la recuperación en marcha, Panamá comienza a restablecer su capacidad exportadora en el rubro bananero y a recuperar su peso dentro de la canasta exportadora nacional, añadió.

Moltó atribuyó estos avances a la conducción del Ejecutivo, destacando el liderazgo de Mulino en el proceso de negociación y reactivación del sector bananero.