Chiquita retomará producción y exportación de banano en enero de 2026

La multinacional Chiquita confirmó al presidente de la República José Raúl Mulino que retomará la producción y exportación de banano a partir de enero de 2026, luego de meses de trabajos de recuperación en las fincas de la provincia de Bocas del Toro y tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno panameño y la empresa durante la visita oficial del mandatario a Brasil.Carlos López Flores, presidente de Chiquita, informó el martes 18 de noviembre que esta semana iniciaron con la firma de los contratos directos de los trabajadores, con la meta de sumar 5,000 empleos en febrero, cuando las operaciones estén en marcha plena. Hoy, la empresa ya incorporó a 2,000 empleados para labores de limpieza y restablecimiento de las plantaciones afectadas tras la huelga que paralizó el sector desde abril de 2025.'Vamos de acuerdo al plan original. La plantación está en mejores condiciones de lo estimado y esperamos continuar con el plan un poco más acelerado', aseguró López Flores, quien reiteró que para febrero o marzo esperan operar en capacidad completa.El empresario agregó que: 'hemos recibido excelente apoyo del gobierno, lo cual nos da confianza en el país, confianza en nuestra operación'.La empresa proyecta recuperar hacia finales de 2026 el volumen de toneladas y cajas exportadas previo a la paralización.