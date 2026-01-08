Panamá activa medidas de defensa comercial para proteger la producción agrícola

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) puso en marcha un conjunto de medidas preventivas para proteger la producción agropecuaria nacional, tras la publicación de ocho resoluciones que ordenan el inicio de investigaciones destinadas a una eventual activación del Mecanismo Especial de Salvaguarda Agrícola, previsto en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos.

Las investigaciones abarcan diversas fracciones arancelarias correspondientes a productos sensibles como: arroz, carne de pollo y determinados productos lácteos, en un contexto de creciente presión por las importaciones procedentes del mercado estadounidense.

En ese marco, el MICI informó que la salvaguardia especial agrícola para ciertos quesos, incluido el queso mozzarella, fue activada el 6 de enero, luego de alcanzarse el nivel de activación establecido. Esta medida busca proteger la producción nacional de leche grado C, utilizada por la industria láctea y las queserías locales, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 7 de 2006, de Defensa de la Producción Nacional, y el artículo 3.17 del TPC.

De manera paralela, la Dirección Nacional de Administración de Tratados y Defensa Comercial del MICI, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas, inició un monitoreo permanente de las importaciones de 39 incisos arancelarios de productos agrícolas sensibles, originarios de Estados Unidos.

El director general de Defensa Comercial del MICI, Daniel Tejada, explicó que este seguimiento incluye una revisión diaria de los volúmenes de importación, que abarca productos como pollo, quesos (cheddar y mozzarella), leche en polvo, helados, arroz con cáscara y arroz pilado, entre otros rubros.