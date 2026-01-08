Panamá activa salvaguardia especial agrícola para ciertos quesos, incluido mozzarella

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) puso en marcha un conjunto de medidas preventivas para proteger la producción agropecuaria nacional, tras la publicación de ocho resoluciones que ordenan el inicio de investigaciones destinadas a una eventual activación del <b>Mecanismo Especial de Salvaguarda Agrícola</b>, previsto en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos.Las investigaciones abarcan diversas fracciones arancelarias correspondientes a productos sensibles como: <b>arroz, carne de pollo y determinados productos lácteos</b>, en un contexto de creciente presión por las importaciones procedentes del mercado estadounidense.En ese marco, el MICI informó que la <b>salvaguardia especial agrícola para ciertos quesos</b>, incluido el <b>queso mozzarella</b>, fue activada el <b>6 de enero</b>, luego de alcanzarse el nivel de activación establecido. Esta medida busca proteger la <b>producción nacional de leche grado C</b>, utilizada por la industria láctea y las queserías locales, conforme a lo dispuesto en el <b>Decreto Ley 7 de 2006</b>, de Defensa de la Producción Nacional, y el <b>artículo 3.17 del TPC</b>.De manera paralela, la Dirección Nacional de Administración de Tratados y Defensa Comercial del MICI, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas, inició un <b>monitoreo permanente de las importaciones</b> de <b>39 incisos arancelarios</b> de productos agrícolas sensibles, originarios de Estados Unidos.El director general de Defensa Comercial del MICI, <b>Daniel Tejada</b>, explicó que este seguimiento incluye una <b>revisión diaria de los volúmenes de importación</b>, que abarca productos como pollo, quesos (cheddar y mozzarella), leche en polvo, helados, arroz con cáscara y arroz pilado, entre otros rubros.El Mecanismo Especial de Salvaguarda Agrícola faculta a la autoridad competente a <b>imponer un derecho adicional de importación por un período de hasta un año calendario</b>, cuando las importaciones de mercancías agrícolas originarias superan los <b>volúmenes de activación</b> establecidos en el <b>Anexo 3.17 del Tratado</b> para el año 2026.Con estas acciones, el Gobierno de Panamá refuerza el uso de los <b>instrumentos de defensa comercial</b> contemplados en sus acuerdos internacionales, buscando mitigar impactos adversos sobre el sector agropecuario y garantizar condiciones de competencia más equilibradas en el proceso de apertura comercial del país.