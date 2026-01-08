Industria creativa representa el 6.8 % de la economía de Panamá

La economía creativa se consolida como uno de los sectores con mayor proyección dentro del modelo productivo panameño, por su capacidad de generar valor agregado, empleo e innovación, además de fortalecer la identidad cultural. Actualmente representa alrededor del 6.8 % de la actividad económica nacional, destacó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

“La economía creativa ya es un motor económico del país”, afirmó Moltó durante una reunión de la Junta Directiva de la Comisión Coordinadora de las Industrias Creativas y Culturales (CCICC), donde subrayó el papel del sello Hecho en Panamá como herramienta clave para visibilizar y respaldar el talento creativo nacional. “Hecho en Panamá permite ordenar, visibilizar y respaldar ese talento y ese trabajo creativo como parte del desarrollo productivo nacional”, señaló.

El ministro indicó que esta iniciativa no es una acción aislada, sino una política pública en ejecución que requiere coordinación interinstitucional para lograr un impacto económico real. “Hecho en Panamá no es una iniciativa puntual ni una acción aislada. Es una política pública que sigue en ejecución y que requiere que el Estado trabaje alineado para que su uso tenga un impacto real sobre la producción nacional”, puntualizó.

La economía creativa incluye actividades como: diseño, artesanía, industrias culturales, audiovisual, música, moda y otros contenidos creativos, que aportan valor económico y facilitan la inserción en mercados nacionales e internacionales. La normativa vigente permite que estos productos utilicen el sello, siempre que su origen panameño sea verificable, de acuerdo con la Ley 112 de 2019 y el Decreto Ejecutivo No. 84 de 2021.

Desde el ámbito territorial, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, explicó que la economía creativa incide directamente en el desarrollo local. En ese contexto, se informó que se han identificado 38 proyectos a nivel de gobiernos locales, orientados al desarrollo de productos turísticos y a la valorización de las riquezas culturales, en coordinación con la Autoridad Nacional de Descentralización y el Ministerio de Cultura.

La CCICC, integrada por ministros, directores institucionales y representantes de gobiernos locales, realizó una actualización de los avances de sus comisiones, como parte del trabajo articulado para consolidar la economía creativa como un pilar del desarrollo económico nacional, apoyado en instrumentos como el sello Hecho en Panamá, que integran identidad, innovación y competitividad.