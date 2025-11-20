¡Vuelve el ‘oro verde’!: Chiquita retomará producción y exportación de banano en enero de 2026

La suspensión de operaciones comenzó tras la huelga del 28 de abril en contra la <b>Ley 462 de 2025</b>, que eliminó el <b>régimen especial de jubilación y subsidios del sector bananero</b>. Para el 22 de mayo, las pérdidas superaban los <b>$75 millones</b>, por la no exportación de <b>2.7 millones de cajas</b> de banano destinadas principalmente al mercado europeo. Con la prolongación del conflicto, las pérdidas acumuladas pudieron superado los <b>$110 millones</b>.El reinicio de la producción permitirá recuperar el rendimiento del banano, también conocido 'oro verde de Panamá que históricamente es el <b>primer producto de exportación del país</b>, como destacó el ministro Moltó.Para el Gobierno, la reactivación también representa un impulso social clave. La titular del <a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral</a>,<b> <a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">Jackeline Muñoz</a></b>, subrayó que gran parte de las nuevas contrataciones están siendo ocupadas por jóvenes y mujeres. <i>'El presidente Mulino está 100 % comprometido con la reactivación económica de Bocas del Toro'</i>, aseguró.