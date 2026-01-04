Atención Las Tablas: Habrá corte de agua de 36 horas por desinfección de tuberías

El Idaan emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y minimizar molestias a la población:<b>Antes de iniciar el proceso: </b>Limpiar tanques y recipientes de reserva.Almacenar suficiente agua para las necesidades básicas de la familia y las mascotas durante las 36 horas.<b>Durante la desinfección:</b>No abrir los grifos, ya que la solución utilizada requiere tiempo para eliminar microorganismos y sedimentos.Evitar el contacto o consumo del agua, ya que podría representar un riesgo para la salud.Seguir siempre las instrucciones oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) y del Idaan.<b>Después de la desinfección:</b>Abrir todos los grifos y dejar correr el agua por al menos 30 minutos para eliminar residuos y limpiar las conexiones internas.Usar el agua únicamente para actividades domésticas e higiene.No consumir el agua hasta que el Idaan y el Minsa confirmen que es apta para el consumo humano.