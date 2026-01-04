Atención Las Tablas: Habrá corte de agua de 36 horas por desinfección de tuberías

Los trabajos tendrán una duración de aproximadamente 36 horas, tiempo durante el cual el suministro de agua podría presentar restricciones.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que a partir del lunes 5 de enero comenzará el proceso de desinfección y enjuague de la red de tuberías de Las Tablas, que se extenderá hasta el martes 6 de enero.

Idaan explica qué hacer antes, durante y después de la desinfección del agua

El Idaan emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y minimizar molestias a la población:

Antes de iniciar el proceso:

Limpiar tanques y recipientes de reserva.

Almacenar suficiente agua para las necesidades básicas de la familia y las mascotas durante las 36 horas.

Durante la desinfección:

No abrir los grifos, ya que la solución utilizada requiere tiempo para eliminar microorganismos y sedimentos.

Evitar el contacto o consumo del agua, ya que podría representar un riesgo para la salud.

Seguir siempre las instrucciones oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) y del Idaan.

Después de la desinfección:

Abrir todos los grifos y dejar correr el agua por al menos 30 minutos para eliminar residuos y limpiar las conexiones internas.

Usar el agua únicamente para actividades domésticas e higiene.

No consumir el agua hasta que el Idaan y el Minsa confirmen que es apta para el consumo humano.