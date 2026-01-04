Meduca implementará rediseño curricular en todos los niveles a partir de 2026

La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que, a partir de 2026, se implementará el rediseño curricular en todos los niveles educativos.

“Este año se implementa el rediseño curricular. En 2025 invertimos 10 mil horas en capacitación docente; eso tiene que echar raíces y debemos darle continuidad al proceso. La reválida comienza ahora, con la preparación de quienes van a liderar este proceso”, afirmó Molinar a diversos medios de comunicación el 2 de enero.

La ministra señaló que el rediseño curricular se ha trabajado de manera participativa, con el apoyo del sector privado, universidades y redes educativas por especialidad. Destacó que más de 600 personas han participado en este proceso, lo que ha permitido una construcción colaborativa y amplia de los contenidos y estrategias.