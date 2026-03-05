  1. Inicio
Activista denuncia ‘extorsión psicológica’ contra los 10 panameños detenidos en Cuba

Los 10 panameños fueron detenidos en la zona de embarque del aeropuerto habanero, tras haber sido vigilados durante su estancia en la isla.
Darine Waked
  • 06/03/2026 00:00
Jair Ortiz, de la organización Camino a la Democracia Pacífica, revela que el régimen cubano busca forzar confesiones de financiamiento externo para imputar delitos de terrorismo

El caso de los 10 panameños retenidos en Cuba entra en una fase crítica tras las declaraciones de Jair Ortiz, activista de la organización Camino a la Democracia Pacífica.

Según Ortiz, los nacionales enfrentan un sistema de interrogatorios diseñado para vincular sus actividades de asistencia humanitaria con delitos de desestabilización política financiados desde el extranjero.

Los ciudadanos fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando se disponían a abordar su vuelo de retorno a Panamá. De un contingente total de 20 personas, 10 permanecen bajo custodia, mientras que seis lograron regresar al país y cuatro —incluyendo a Ortiz— salieron tras enfrentar periodos cortos de detención y vigilancia.

Mecánica de la detención y cargos

Ortiz detalló que la estrategia de la seguridad del Estado cubano consiste en un ”bombardeo psicológico” para obtener confesiones autoinculpatorias.

Interrogatorios: Los detenidos son sometidos a careos ante grupos de hasta seis oficiales de policía.

Línea de investigación: El enfoque principal de las autoridades es determinar quién financia las actividades del grupo, bajo la premisa de que no se trata de activismo voluntario.

Tipificación de actos: Aunque los panameños realizaron grafitis y entregaron donaciones, Ortiz sostiene que no hubo daños al patrimonio nacional, ya que las intervenciones se realizaron en propiedades privadas deterioradas y con anuencia de los residentes.

Logística y fragmentación del grupo

La operación de la organización en Cuba se dividió en tres células con funciones diferenciadas, lo que explicaría por qué algunos miembros pudieron salir y otros no:

La primera célula se formó por cuatro miembros que se encargaban de reportar y realizar donaciones. Estos retornaron a Panamá tras su persecución.

La segunda célula, encargados de plasmar grafitis y compartir pegatinas, también lograron salir de Cuba.

El tercer grupo, sin embargo, son aprehendidos por el régimen y hasta el momento permanecen detenidos en La Habana.

Limitaciones en la asistencia consular

La defensa técnica en Panamá, liderada por abogados de la ONG, reporta una gestión diplomática insuficiente. Hasta la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha proporcionado información limitada sobre el estado procesal de los detenidos.

Ortiz, quien estuvo preso 24 horas y huyó de la isla tras recibir citaciones migratorias y acoso físico, enfatizó que la salud de los detenidos es una preocupación latente, mencionando que uno de los integrantes padece diabetes y se le restringió el acceso a alimentos durante los primeros interrogatorios.

