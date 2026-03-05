Activista denuncia ‘extorsión psicológica’ contra los 10 panameños detenidos en Cuba

La operación de la organización en Cuba se dividió en tres células con funciones diferenciadas, lo que explicaría por qué algunos miembros pudieron salir y otros no:La primera célula se formó por cuatro miembros que se encargaban de reportar y realizar donaciones. Estos retornaron a Panamá tras su persecución.La segunda célula, encargados de plasmar grafitis y compartir pegatinas, también lograron salir de Cuba.El tercer grupo, sin embargo, son aprehendidos por el régimen y hasta el momento permanecen detenidos en La Habana.