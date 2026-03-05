Activista denuncia ‘extorsión psicológica’ contra los 10 panameños detenidos en Cuba

El caso de los 10 panameños retenidos en Cuba entra en una fase crítica tras las declaraciones de Jair Ortiz, activista de la organización Camino a la Democracia Pacífica. Según Ortiz, los nacionales enfrentan un sistema de interrogatorios diseñado para vincular sus actividades de asistencia humanitaria con delitos de desestabilización política financiados desde el extranjero. Los ciudadanos fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando se disponían a abordar su vuelo de retorno a Panamá. De un contingente total de 20 personas, 10 permanecen bajo custodia, mientras que seis lograron regresar al país y cuatro —incluyendo a Ortiz— salieron tras enfrentar periodos cortos de detención y vigilancia.

Mecánica de la detención y cargos

Ortiz detalló que la estrategia de la seguridad del Estado cubano consiste en un ”bombardeo psicológico” para obtener confesiones autoinculpatorias. Interrogatorios: Los detenidos son sometidos a careos ante grupos de hasta seis oficiales de policía. Línea de investigación: El enfoque principal de las autoridades es determinar quién financia las actividades del grupo, bajo la premisa de que no se trata de activismo voluntario. Tipificación de actos: Aunque los panameños realizaron grafitis y entregaron donaciones, Ortiz sostiene que no hubo daños al patrimonio nacional, ya que las intervenciones se realizaron en propiedades privadas deterioradas y con anuencia de los residentes.

Logística y fragmentación del grupo

La operación de la organización en Cuba se dividió en tres células con funciones diferenciadas, lo que explicaría por qué algunos miembros pudieron salir y otros no: La primera célula se formó por cuatro miembros que se encargaban de reportar y realizar donaciones. Estos retornaron a Panamá tras su persecución. La segunda célula, encargados de plasmar grafitis y compartir pegatinas, también lograron salir de Cuba. El tercer grupo, sin embargo, son aprehendidos por el régimen y hasta el momento permanecen detenidos en La Habana.

Limitaciones en la asistencia consular