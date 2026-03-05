Despidos en el Senniaf: remueven a Otilia Rodríguez y a jefa de Recursos Humanos

La crisis administrativa en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) sumó un nuevo capítulo ayer, luego de que se conociera la destitución de Otilia Rodríguez Domínguez, quien había sido designada como directora encargada de la institución, cargo en el que duró un día, en remplazo de Ana Melinda Fábrega.

Fuentes confirmaron a La Estrella de Panamá que Rodríguez fue removida del cargo en medio de los recientes movimientos internos dentro de la entidad. Hasta antes de su breve designación como directora encargada, el pasado 4 de marzo, Rodríguez se desempeñó como directora de Protección de los Centros de Atención Integral (CAI).

La funcionaria estaba denunciada penalmente, en al menos tres ocasiones, por los supuestos delitos contra la integridad sexual, la administración pública y el orden jurídico familiar ante el Ministerio Público.

Una de estas denuncias la interpuso la diputada Alexandra Brenes de Vamos y las otras, dos padres de familia que dijeron a este diario haber sido perjudicados y supuestamente separados de sus hijos a causa del actuar de Rodríguez.

Desde el pasado mes de febrero la Senniaf ha estado bajo escrutinio ciudadano por denuncias de supuestos abusos a menores y tratos neglientes en los albergues pero no fue hasta el 3 de marzo que Fábrega presentó su renuncia a la entidad.

Junto con la salida de Rodríguez también trascendió la destitución de Ana Villarreal, quien ocupaba el cargo de jefa de Recursos Humanos de la entidad.

Hasta el momento no se ha divulgado oficialmente las razones de ambas decisiones, ni quiénes asumirán esas responsabilidades dentro de la estructura administrativa.

Este diario intentó contactar a la entidad, sin embargo, las líneas telefónicas del Senniaf reportaban estar fuera de línea.

En tanto, este jueves la Presidencia informó de la designación de Andrea Carolina Vega como directora encargada de la Senniaf, la tercera al mando de la secretaría en la actual administración.

La denuncia de Brenes, como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, detalla que en el CAI de Tocumen convivían dentro de una misma casa menores junto con adultos con problemas mentales y que acosaban a los infantes, así como problemas de infraestructura y tratos indignos a la población vulnerable.