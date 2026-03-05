‘Tenemos que hacernos respetar por los europeos’, el mensaje de Mulino a la ACP

“En Panamá, y con mucho dolor lo digo porque no es bueno, tenemos que hacernos respetar por los europeos”.

Con estas palabras el presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la posibilidad de otorgar la licitación de los puertos de Corozal y Telfers a empresas europeas mientras Panamá permanece en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materio fiscal de la Unión Europea.

El mandatario ha dicho públicamente que las empresas europeas no podrán licitar en Panamá mientras mantengan al país en estas listas. Sin embargo, la licitación de estos puertos es llevada adelante por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que mantiene autonomía de acuerdo a la Constitución panameña. En el pliego de cargos ya figuran unas 4 empresas europeas y el próximo 8 de abril se llevará a cabo la precalificación.

“Yo espero que el Canal sea parte del país en un tema de país como este. Sin embargo yo no me puedo meter en el Canal y respeto, como dice la Constitución y la ley del Canal lo que ellos decidan”, declaró el mandatario.

La estrategia planteada por Mulino es consiste en ejercer presión, sin violar ningún contrato ya establecido, ni paralizar proyectos que se encuentran ejecutándose en el país. Espera que los empresarios e inversionistas europeos presionen en el viejo continente a los gobiernos en favor del beneficio económico mutuo.

“Yo sé que esto ha despertado inquietud en la comunidad europea, desde el negocio, los licitantes. Ayer me informó una importantísima naviera europea que su casa matriz va a hacer gestión ante el gobierno francés para que suspenda la Panamá de esas listas. Entonces, ese es un buen ejemplo a seguir, porque esas listas son políticas,” acotó Mulino. Reconoce que existen “fallas técnicas” pero que son cosas que pueden ser remediadas sin la necesidad de sanciones. “Nuestros recursos quedan en devolver las mismas medidas en lo que podamos respecto a licitaciones, que son grandes, importantes, en donde a cualquier empresa del mundo le interesaría participar. Mientras esa situación no se resuelva positivamente para Panamá, y pronto, esa veda va a continuar bajo las instituciones que guardan relación con el gobierno central, no con el Canal de Panamá”.

La licitación para los puertos de Corozal y Telfers es uno de los proyectos más importantes en la agenda de la ACP. En octubre de 2025, se empezaron los acercamientos con los distintos actores interesados en el mercado.

”En esa presentación al mercado presentamos las oportunidades y lo que es la línea de tiempo para lo que será el proceso de selección de un cooperador portuario para cada una de las terminales. Posteriormente se hizo el acercamiento al mercado en reuniones uno a uno en la primera semana de diciembre y se presentó, obviamente, no solamente la oportunidad, si también recibimos retroalimentación de las partes interesadas en aplicar”, afirmó el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza Clement.

Los términos de referencia fueron publicados el 30 de energo y el acto de precalificación está programado para el 8 de abril.

El gobierno de José Raúl Mulino ha dejado claro que busca evitar un monopolio en los puertos, teniendo especial cuidado en las concesiones temporales de Balboa y Cristóbal en no permitir que una sola empresa quedara a cargo de ambos luego de la salida de Panama Ports siguiendo el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Pero para la licitación de los puertos de Corozal y Telfers podrían participar nuevamente estas empresas. Icaza compartió más luces sobre la intención del gobierno.

“Nosotros lo que hemos hablado, incluso en las conversaciones que hemos tenido con el señor presidente y con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), estamos evitando la concentración de operadores portuarios en uno de los dos lados del Canal de Panamá. Es decir, no queremos tener concentración del lado del Océano Pacífico o concentración de operadores en el lado del Atlántico. De igual forma, también hemos hablado de que deben ser terminales abiertas. Es decir, que no sean exclusivas únicamente para la línea naviera cuyo brazo operativo, en caso de terminales, así decida hacerlo. Por el contrario, lo que estamos buscando es que hayan terminales abiertas para cualquiera de las navieras”, detalló.

TIL Panama y APM Terminals Panama, filiales de MSC y Maersk respectivamente, son las empresas con quienes el Estado panameño firmó contratos temporales de 18 meses para la concesión de los puertos de Cristóbal y Balboa.

De acuerdo al ministro del Canal, los puertos están operando con normalidad mientras se realiza la transición a un nuevo sistema operativo. “En el caso de Cristóbal, hasta el día de ayer (miércoles) había reportado a la llegada de seis barcos, por ejemplo, portacontenedores y habían sido servidos perfectamente bien. En el caso de Balboa, sé que el número es superior a seis buques y siguen llegando, o sea, los barcos se han mantenido con sus frecuencias conforme a lo que nosotros habíamos previsto para este periodo de transición,” apuntó.

Aún no se han presentado las propuestas para las concesiones de Telfers y Corozal. No se descarta a estas empresas, ni a otras como la estatal china Cosco Shipping. Todo dependerá de las propuestas. “Estamos en un periodo de precalificación, las empresas pueden precalificar para participar en la licitación posterior de ambas terminales portuarias en el caso de la licitación que está llevando adelante la Autoridad del Canal de Panamá. Una vez nosotros culminemos el periodo de precalificación y se decide, entonces, cuáles van a ser las empresas que podrán participar en la licitación cuando publiquemos los términos de referencia y va a estar claramente estipulado. Son conversaciones que todavía están en proceso dentro de la Autoridad del Canal de Panamá y no puedo revelar más información de la información”, concluyó Icaza.