Proponen ley para regular tarifas de telefonía en Panamá

El diputado Jontan Vega, de la Coalición Vamos, presentó un anteproyecto de ley para regular el mercado de telecomunicaciones en Panamá, tras denunciar aumentos en las facturas de telefonía, internet y cable que —según afirmó— afectan a miles de usuarios. La iniciativa surge luego de que consumidores reportaran incrementos en los planes de servicio durante las últimas semanas, lo que ha generado críticas hacia las principales empresas del sector y cuestionamientos sobre el rol regulador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Según Vega, el mercado de telecomunicaciones en el país opera actualmente bajo un duopolio, dominado por Tigo Panamá y Más Móvil, una situación que —a su juicio— limita la competencia y facilita aumentos en las tarifas. “Las personas contratan planes de 34 dólares y terminan pagando 47, 48 o hasta 50 dólares. Esa es la estrategia: enganchar al cliente y luego aumentar la factura”, sostuvo el diputado durante un pronunciamiento público.

Quejas por mala señal y servicio deficiente

El legislador también cuestionó la calidad del servicio de telecomunicaciones en el país, al señalar que en diversas zonas persisten problemas de cobertura y señal. De acuerdo con el diputado, usuarios reportan fallas frecuentes en llamadas, baja velocidad de internet y saturación de redes en eventos masivos o dentro de edificios. “La realidad es que el servicio que se vende como de primer mundo no corresponde con lo que reciben los ciudadanos”, afirmó. Vega añadió que uno de los principales problemas es la falta de inversión en infraestructura, como la instalación de antenas y equipos que permitan ampliar la cobertura y mejorar la estabilidad de las redes.

El contenido del anteproyecto