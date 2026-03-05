  1. Inicio
Proponen ley para regular tarifas de telefonía en Panamá

Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 06/03/2026 00:00
La propuesta busca regular la concentración del mercado de telecomunicaciones y frenar aumentos en las facturas de los servicio. El presidente José Raúl Mulino señaló que el Estado no fija precios, mientras crecen las quejas por los planes prepago

El diputado Jontan Vega, de la Coalición Vamos, presentó un anteproyecto de ley para regular el mercado de telecomunicaciones en Panamá, tras denunciar aumentos en las facturas de telefonía, internet y cable que —según afirmó— afectan a miles de usuarios.

La iniciativa surge luego de que consumidores reportaran incrementos en los planes de servicio durante las últimas semanas, lo que ha generado críticas hacia las principales empresas del sector y cuestionamientos sobre el rol regulador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

Según Vega, el mercado de telecomunicaciones en el país opera actualmente bajo un duopolio, dominado por Tigo Panamá y Más Móvil, una situación que —a su juicio— limita la competencia y facilita aumentos en las tarifas.

“Las personas contratan planes de 34 dólares y terminan pagando 47, 48 o hasta 50 dólares. Esa es la estrategia: enganchar al cliente y luego aumentar la factura”, sostuvo el diputado durante un pronunciamiento público.

Quejas por mala señal y servicio deficiente

El legislador también cuestionó la calidad del servicio de telecomunicaciones en el país, al señalar que en diversas zonas persisten problemas de cobertura y señal.

De acuerdo con el diputado, usuarios reportan fallas frecuentes en llamadas, baja velocidad de internet y saturación de redes en eventos masivos o dentro de edificios.

“La realidad es que el servicio que se vende como de primer mundo no corresponde con lo que reciben los ciudadanos”, afirmó.

Vega añadió que uno de los principales problemas es la falta de inversión en infraestructura, como la instalación de antenas y equipos que permitan ampliar la cobertura y mejorar la estabilidad de las redes.

El contenido del anteproyecto

El anteproyecto presentado en la Asamblea busca:

Promover mayor competencia en el mercado de telecomunicaciones.

Regular la concentración económica del sector.

Fortalecer la protección de los usuarios frente a aumentos de tarifas.

Establecer controles más estrictos sobre la calidad del servicio.

Además, el diputado planteó que las empresas deberían aplicar ajustes o compensaciones en las facturas cuando se registren interrupciones o fallas prolongadas en el servicio.

Vega subrayó que las telecomunicaciones se han convertido en una infraestructura esencial para el desarrollo económico, ya que sostienen la actividad de empresas, emprendedores y servicios digitales.

“Las telecomunicaciones son una herramienta clave para el crecimiento económico del país, pero deben ir acompañadas de calidad y precios justos”, señaló.

Mulino: el Estado no fija precios

En medio del debate por los aumentos en los planes de telefonía, el presidente de la República, José Raúl Mulino, también se refirió al tema durante su conferencia de prensa semanal del jueves 5 de marzo.

El mandatario reiteró que las empresas de telecomunicaciones son compañías privadas, por lo que el Estado no interviene directamente en la fijación de los precios de sus servicios.

No obstante, explicó que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) tiene conocimiento de las solicitudes presentadas por las empresas para ajustar sus tarifas y que estas habrían sido autorizadas con base en criterios técnicos, aunque indicó que no conoce los detalles del proceso.

Mulino también mencionó que el 21 de febrero la entidad reguladora realizó operativos relacionados con el servicio, aunque todavía se espera información oficial sobre los resultados de esas acciones y las medidas que podrían adoptarse.

El presidente también fue consultado sobre el avance del proceso para la eventual entrada de una tercera empresa al mercado de telecomunicaciones, lo que podría aumentar la competencia en el sector.

