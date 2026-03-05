‘Nueva figura’ de enlace para el Idaan,anuncia el Ejecutivo

Una “nueva figura para no despegarle los ojos” al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) instaurará el Ejecutivo. Este ente o coordinador servirá para ser “los ojos del Ejecutivo a todo lo que se está haciendo en el Idaan”, así lo informó el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal.

El anuncio se da posterior a la renuncia de Rutilio Villareal a su puesto de director de la entidad este 4 de marzo, sin mayores explicaciones.

“Esta situación es preocupante y todas son producto de décadas de falta de organización, maquillar y esconder los programas y la falta de programación con respecto al crecimiento poblacional”, dijo Mulino.

De manera extraoficial se pudo conocer que la salida de Villareal obedecería a cuestionamientos por su gestión en torno a los balances e informes financieros presentados ante la Contraloría General de la República.

La Estrella de Panamá intentó conocer la versión de Villareal pero indicó que no haría comentarios respecto a su dimisión. Villareal estaba en la institución desde la pasada administración gubernamental como directivo.

Por el momento la institución queda a cargo del subdirector, Luis Alberto Santanach Bernal, hasta tanto la directiva presente una terna al presidente de la república, de la cual escogerá a un funcionario para su aprobación por la Asamblea Nacional.

Santanach laboró en la Autoridad del Canal de Panamá y cuenta con experiencia en el manejo de plantas de agua, indicó Mulino.

Crisis en Azuero

Una de las mayores quejas en la actual administración ha sido la crisis por falta de agua potable en la región de Azuero, en las provincias de Los Santos y Herrera, debido a la contaminación del río La Villa.

El problema fue detectado desde junio 2025 y según las autoridades lo causarn fincas porcicultoras y el vertedero municipal ubicados en la cuenca.

Hasta la fecha la población carece del recurso de manera óptima y esta semana protestaron de manera pacífica, un hecho que cuestionó el mandatario alegando que era un problema de larga data y que se hacía lo que se podía.

“Atendimos con mucha responsabilidad la crisis de Azuero y dijimos que sería un proceso largo por vertir de toda clase de porquerías a los ríos... esto es de muy larga data no lo podemos resolver de un día para otro. Aquellos que se paran con megáfono en mano a exigir el agua no tienen la más remota idea... y van a hablar tonterías a incitar a una comunidad a que protesten. No se debe utilizar esto como incentivo para enceder ánimos, protestar, y cerrar una calle no va a resolver el problema”, reclamó Mulino ayer.

Informó que sí había agua en esa zona del país y que el Ministerio de Salud estaba informando los puntos donde no es potable pero se puede utilizar.

Como paleativo se mantienen los trabajos de apertura de pozos e informó de la inversión de $1.2 millones para atender el problema en Los Santos. y mejoras en la planta potabilizadora Roberto Reyna en Chitré, provincia de Herrera.

Un enla ce innecesario

Expertos en el manejo técnico del Idaan comentaron que para resolver el problema del agua se requiere destinar los fondos necesarios a la entidad así como despolitizarla, y no crear un enteque pudiera crear más burocracia.

El exdirector del Idaan y asesor de organismos internacionales en asuntos de ingeniería sanitaria, Iván Estribí, señaló que los ministerios de salud y de ambiente pueden servir de enlace y no hace falta crear otra entidad.

El experto resaltó que hay que prestarle atención inmediata a las cuencas porque las plantas de tratamiento de las urbanizaciones, y las tinas de oxidación de las porquerizas.no funcionan, lo que genera un serio problema de contaminación.

Estribí sugirió establecer una estructura similar a la del Canal de Panamá, que cuente con la jerarquía constitucional, el recurso humano adecuado y tecnología para la administración del Idaan en torno a las cuencas y al suministro de agua.