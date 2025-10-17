Memorando de Entendimiento refuerza seguridad jurídica y sostenibilidad en operaciones de Chiquita Panamá

El <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) </a></b>anunció la instalación de la <b>Mesa Técnica de Seguimiento</b> al <b>Memorando de Entendimiento (MOU)</b> firmado entre el Estado panameño y la empresa <b><a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita Panamá</a> LLC</b>, luego de su refrendo por parte de la <b>Contraloría General de la República</b>.El objetivo de este espacio es <b>garantizar la ejecución de los compromisos</b> establecidos en el acuerdo, que busca <b>reactivar, modernizar y asegurar la sostenibilidad</b> de la industria bananera en la provincia de <b>Bocas del Toro</b>, una de las más afectadas por la reciente paralización de operaciones.El Memorando surge tras una <b>huelga iniciada el 28 de abril de 2025</b> por sindicatos bananeros , que se extendió por más de dos meses y paralizó por completo las operaciones de Chiquita Panamá.Durante ese periodo, la empresa intentó mantener sus actividades esenciales, pero al no lograr acuerdos con los trabajadores, se vio obligada a <b>suspender indefinidamente sus operaciones</b> en los distritos de <b>Changuinola</b> y <b>Almirante</b>, alegando <b>fuerza mayor.</b>El cese de labores afectó a <b>más de 6.400 trabajadores</b>, generando una <b>crisis económica y social</b> en la región bananera de Bocas del Toro.Ante esta situación, el <b>Gobierno Nacional</b> intervino para facilitar un diálogo que permitiera el restablecimiento de las actividades productivas y la recuperación de empleos.