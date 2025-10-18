Gobierno y Chiquita pactan términos, trabajadores denuncian acoso laboral

Los acuerdos entre el gobierno y la empresa no entran en detalles sobre las condiciones laborales ni el rol de sindicatos en la reactivación del proyecto. En una sección listando antecedentes, menciona la 'huelga ilegal' del Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana) y del Sindicato Industrial de Trabajadores de Productores Bananeros Independientes (Sitrapbi) que se extendió por dos meses. Detallan que la empresa inició la terminación laboral de 6.452 trabajadores.<b>La Estrella de Panamá</b> conversó con trabajadores de la industria en Bocas del Toro, que solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias. De acuerdo a las fuentes consultadas, actualmente hay unos 600-700 trabajadores que reciben un pago de $20.60 al día por una jornada de 8 horas con contratos de 15 días. Denuncian que hay acoso laboral, ya que se les exige mucho más esfuerzo físico del habitual y que al trabajador que se queja, o tiene problemas de salud, lo despiden inmediatamente. De acuerdo a una de las fuentes consultadas, alrededor del 75% de los trabajadores en Bocas del Toro están desempleados y muchos han optado por emigrar a provincias centrales o Costa Rica en busca de trabajo cosechando café, palma aceitera u otros trabajos.