Gobierno y Chiquita pactan términos, trabajadores denuncian acoso laboral

El gobierno nacional reveló la noche del viernes el Memorando de Entendimiento con Chiquita Panama LLC. El documento contempla una serie de compromisos de ambas partes. Mientras tanto, los trabajadores bananeros de Bocas del Toro denuncian acoso laboral y dan detalles sobre las condiciones actuales en los campos y en la provincia.

El memorando establece el compromiso de ir reactivando gradualmente la producción bananera en Bocas del Toro. La empresa será la encargada de las actividades de supervisión técnica, control de calidad, transporte, exportación y comercialización del producto.

El Estado, entre otras cosas, se compromete a “impulsar un entorno estable y justo, en cumplimiento de la legislación panameña, que favorezca la inversión, el empleo digno y el desarrollo productivo en la región”. También a “adoptar acciones orientadas a preservar condiciones de seguridad, orden público y estabilidad institucional en las áreas de producción, empaque y transporte, así como a propiciar la continuidad de las actividades de transporte, comercialización y exportación del banano”.

La empresa se compromete a contratar progresivamente a trabajadores panameños, priorizando a los trabajadores de Bocas del Toro. Para la primera fase de limpieza y recuperación agrícola, estiman la contratación de unos 3 mil trabajadores. Esperan que se culmine en 45 días desde la firma del memorando (29 de agosto de 2025 y refrendado el 16 de octubre por la Contraloría).

La segunda fase será de cosecha y empaque, durante la cual prevén contratar unos 2 mil trabajadores adicionales. El objetivo es culminar esta fase en febrero de 2026.