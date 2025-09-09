Retorno de Chiquita a Panamá: conoce los puntos del memorando firmado con el Gobierno

El <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias</a></b> publicó este martes, 9 de septiembre, el memorando de entendimiento firmado entre la administración del <b>presidente <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> y la empresa <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/chiquita-panama" target="_blank">Chiquita Panamá</a>, en la ciudad de <b>Brasilia</b> para que la bananera reanude sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro.<b>Puntos principales del memorando: </b>-<b>Contratación inicial de aproximadamente 3,000 trabajadores</b> para labores agrícolas de limpieza y recuperación, y posteriormente, una contratación adicional estimada de <b>2,000 trabajadores</b> para cosecha y empaque, dando prioridad a la mano de obra local.<b>-Modernización de instalaciones y procesos:</b> cumpliendo estándares internacionales de seguridad ocupacional, inocuidad alimentaria y sostenibilidad agrícola.<b>-Programas de empleo digno y desarrollo comunitario.</b><b>-Coordinación público-privada:</b> para promover innovación, investigación y capacitación técnica en la cadena de valor bananera.<b>-Reactivación progresiva de la producción de banano en Bocas del Toro:</b> a través de modalidades de colaboración productiva existentes en la Ley, y donde la supervisión técnica, el control de calidad, transporte, exportación y comercialización del producto será responsabilidad de Chiquita Panamá LLC, conforme a los contratos vigentes con la Nación.