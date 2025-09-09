  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Retorno de Chiquita a Panamá: conoce los puntos del memorando firmado con el Gobierno

La primera fase del memorando incluye la contratación inicial de aproximadamente 3,000 trabajadores.
La primera fase del memorando incluye la contratación inicial de aproximadamente 3,000 trabajadores. Bienvenido Velasco | EFE
Por
Rayshel Flores
  • 09/09/2025 21:44
El documento fue firmado entre la administración del presidente Mulino y la empresa bananera, en la ciudad de Brasilia para garantizar la reanudación de la actividad en Bocas del Toro

El Ministerio de Comercio e Industrias publicó este martes, 9 de septiembre, el memorando de entendimiento firmado entre la administración del presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, en la ciudad de Brasilia para que la bananera reanude sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro.

Puntos principales del memorando:

-Contratación inicial de aproximadamente 3,000 trabajadores para labores agrícolas de limpieza y recuperación, y posteriormente, una contratación adicional estimada de 2,000 trabajadores para cosecha y empaque, dando prioridad a la mano de obra local.

-Modernización de instalaciones y procesos: cumpliendo estándares internacionales de seguridad ocupacional, inocuidad alimentaria y sostenibilidad agrícola.

-Programas de empleo digno y desarrollo comunitario.

-Coordinación público-privada: para promover innovación, investigación y capacitación técnica en la cadena de valor bananera.

-Reactivación progresiva de la producción de banano en Bocas del Toro: a través de modalidades de colaboración productiva existentes en la Ley, y donde la supervisión técnica, el control de calidad, transporte, exportación y comercialización del producto será responsabilidad de Chiquita Panamá LLC, conforme a los contratos vigentes con la Nación.

Retorno de Chiquita a Panamá.
Retorno de Chiquita a Panamá. Shutterstock

El documento señala que este acuerdo firmado entre el Gobierno y la bananera tendrá una vigencia inicial de 24 meses. Además, establece la creación de una mesa técnica de seguimiento, la cual estará encargada de supervisar su implementación y reinicio de las actividades bananeras en la provincia.

“El Estado panameño continuará fortaleciendo la seguridad jurídica, facilitará permisos y autorizaciones, impulsará un entorno favorable para la inversión real e implementará programas de apoyo social y reconversión laboral en beneficio de los trabajadores”, señala el comunicado divulgado por la entidad.

VIDEOS
Lo Nuevo