Meduca finaliza año escolar y ya se prepara para inscripción de revalidas 2026

ElMinisterio de Educación (Meduca) informó que, tras la culminación delperiodo escolar 2025 este viernes 19 de diciembre, se alista para iniciar elproceso de inscripciones de reválidas, también conocido como programa de recuperación académica.

Este programa está dirigido a los estudiantes que hayan reprobado menos de tres materias durante el año lectivo y tiene como objetivo brindarles la oportunidad de reforzar conocimientos y aprobar las asignaturas pendientes antes del inicio del próximo período escolar.

Según la viceministra de Educación, Agnes De León de Cotes, el periodo de matrícula de los estudiantes y las jornadas de inducción para los docentes que participarán en este programa se desarrollarán a partir del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.

El proceso de inscripción para las reválidas se realizará del29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. Durante ese mismo periodo, del30 de diciembre al 2 de enero, se llevará a cabo lacapacitación docente.

Las clases de recuperación académica se desarrollarán del 5 de enero al 6 de febrero de 2026, mientras que las evaluaciones están programadas del9 al 11 de febrero.

La entrega de calificaciones y certificaciones se realizará el 13 de febrero de 2026. Posteriormente, la entrega de consolidados regionales se efectuará a partir del 19 de febrero, y la revisión y presentación de resultados en las comisiones regionales tendrá lugar el 23 de febrero.

Finalmente, la entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado está prevista para el26 de febrero.