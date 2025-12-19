Meduca finaliza año escolar y ya se prepara para inscripción de revalidas 2026

El<b>Ministerio de Educación (Meduca)</b> informó que, tras la culminación del<b>periodo escolar 2025 este viernes 19 de diciembre</b>, se alista para iniciar el<b>proceso de inscripciones de reválidas</b>, también conocido como <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/meduca-oficializa-calendario-y-lineamientos-del-programa-de-recuperacion-academica-estudiantil-2025-ID18289364" target="_blank">programa de recuperación académica</a></b>.Este programa está dirigido a los <b>estudiantes que hayan reprobado menos de tres materias</b> durante el año lectivo y tiene como objetivo brindarles la oportunidad de reforzar conocimientos y aprobar las asignaturas pendientes antes del inicio del próximo período escolar.Según la viceministra de Educación, Agnes De León de Cotes, el periodo de matrícula de los estudiantes y las jornadas de inducción para los docentes que participarán en este programa se desarrollarán a partir del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026.El proceso de <b>inscripción</b> para las reválidas se realizará del<b>29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026</b>. Durante ese mismo periodo, del<b>30 de diciembre al 2 de enero</b>, se llevará a cabo la<b>capacitación docente</b>.Las <b>clases de recuperación académica</b> se desarrollarán del <b>5 de enero al 6 de febrero de 2026</b>, mientras que las <b>evaluaciones</b> están programadas del<b>9 al 11 de febrero</b>.La <b>entrega de calificaciones y certificaciones</b> se realizará el <b>13 de febrero de 2026</b>. Posteriormente, la <b>entrega de consolidados regionales</b> se efectuará a partir del <b>19 de febrero</b>, y la <b>revisión y presentación de resultados en las comisiones regionales</b> tendrá lugar el <b>23 de febrero</b>.Finalmente, la <b>entrega de certificados y diplomas de noveno y duodécimo grado</b> está prevista para el<b>26 de febrero</b>.