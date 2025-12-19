¿Quiénes son los familiares de Nicolás Maduro incluidos en la lista Clinton?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este viernes 19 de diciembre las sanciones contra el entorno cercano de <a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a> al incluir en la <b>denominada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC</b>), <b>a familiares directos y aliados políticos vinculados a presuntas redes de corrupción.</b><b>Pero, ¿quiénes son las figuras que rodan en la lista?</b><b>Eloísa Flores de Malpica</b>Es hermana de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y madre de Carlos Malpica Flores. Su inclusión refuerza el señalamiento de que las sanciones no solo alcanzan a funcionarios, sino también a familiares que, según Estados Unidos habrían sido beneficiados por su cercanía al poder.<b>Carlos Evelio Malpica Torrealba</b>Esposo de Eloísa Flores de Malpica. Ha sido vinculado al círculo familiar cercano al chavismo y señalado como parte de estructuras que habrían facilitado operaciones financieras irregulares.<b>Irianmi Malpica Flores</b>Hija de Eloísa Flores de Malpica y Carlos Evelio Malpica Torrealba. Su inclusión evidencia que las sanciones alcanzan a descendientes directos del núcleo familiar asociado a la primera dama venezolana.<b>Carlos Malpica Flores</b>Hijo de Eloísa Flores de Malpica. Es sobrino político de Nicolás Maduro y ha sido identificado en el pasado como una figura clave en el manejo de recursos y estructuras financieras vinculadas al Estado venezolano.<b>Damaris del Carmen Hurtado Pérez</b>Esposa de Carlos Malpica Flores. Fue incluida por su presunta participación o beneficio dentro del entramado financiero familiar investigado por las autoridades estadounidenses.<b>Erica Patricia Malpica Hurtado</b>Hija de Carlos Malpica Flores, de 24 años de edad. Su designación refuerza el alcance de las sanciones hacia el círculo íntimo y familiar del poder en Venezuela.<b>Carretero Napolitano</b>Vicente Luis y Roberto Carretero Napolitano, hermanos de Ramón Carretero, señalados como aliados del oficialismo venezolano. Según el Departamento del Tesoro, estarían presuntamente vinculados a actividades económicas y redes de apoyo que favorecieron al régimen de Maduro.Estas sanciones forman parte de la estrategia de Washington contra el gobierno venezolano, al considerar que estas personas habrían presuntamente participado directa o indirectamente en actos de corrupción.