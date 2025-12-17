Carretero, favorecido por el nuevo modelo petrolero de Chevron

Las revelaciones realizadas por el The New York Time evidencian el gran esquema de uso de intermediarios extranjeros para canalizar recursos del estado venezolano fuera del alcance de controles institucionales. Según investigaciones realizadas por Armando Info, Carretero habría mantenido relaciones con Maduro desde hace mucho tiempo. El gobierno de Maduro le pagaba los contratos al empresario panameño y el sobrino político recibía millones en dólares, convirtiéndose en socios en Panamá. Incluso tras retrasos e incumplimientos en obras públicas, las empresas de Carretero continuaron recibiendo nuevos contratos. Por cuenta del Estado venezolano, Carretero y sus hermanos construyeron en Venezuela un estadio de béisbol, un centro de convenciones y un gimnasio. Hasta importaron juguetes, neumáticos y electrodomésticos por alrededor de 769 millones de dólares. Las compañías de los Carretero otorgaron pagos alrededor de los 5,8 millones de dólares a empresas de Juan Carlos López Tovar y quién era su esposa, Iriamni Malpica Flores, sobrina de Cilia Flores, la cónyuge del mandatario venezolano, sólo en 2014, según las investigaciones de Armando Info.