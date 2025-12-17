Carretero, favorecido por el nuevo modelo petrolero de Chevron

Ramón Carretero es un empresario panameño con una larga trayectoria de negocios con el Estado venezolano. Su nombre ha sido recurrente por las múltiples investigaciones que lo señalan como presunto beneficiario de contratos públicos millonarios durante los primeros años del chavismo post-Chávez y como intermediario clave en operaciones financieras y comerciales del régimen de Nicolás Maduro.

Hoy, su nombre vuelve a sonar tras una investigación publicada por el The New York Times donde menciona que la modificación realizada en julio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los términos del acuerdo de Chevron en Venezuela, con el objetivo de impedir que el régimen recibiera dólares de forma directa, habría terminado beneficiando al empresario panameño sancionado por el Tesoro estadounidense por presuntos vínculos con la familia Maduro.

Tras regresar al poder Trump había suspendido inicialmente operaciones con Chevron y luego autorizó un nuevo esquema: Ahora en lugar de canalizar dólares directamente a Venezuela, Chevron entrega parte del petróleo que produce al gobierno venezolano y así se minimizaría las transferencias financieras de la empresa al país.

Sin embargo, través de su empresa Shineful Energy, Carretero habría vendido casi 500 millones de dólares en crudo venezolano desde julio pasado, según The New York Times.

Datos internos de PDVSA, citados por el medio estadounidense, indican que Carretero exportó 11 millones de barriles de petróleo provenientes del campo Petroboscán, operado por Chevron, los cuales correspondían a la porción del crudo que recibía el régimen venezolano bajo el nuevo esquema.

La mayor parte de estos envíos tuvo presuntamente como destino China y se habría realizado mediante operaciones opacas que incluyeron el uso de criptomonedas.