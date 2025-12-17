MEF planea modificar Código Fiscal para gravar a empresas multinacionales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está proponiendo cambios al Código Fiscal que cobrarían impuestos a empresas multinacionales y podrían afectar el sistema de renta territorial panameño. Se trata de un borrador de proyecto de Ley que el MEF está discutiendo con distintos gremios como el Colegio Nacional de Abogados (CNA). Entre otras cosas, adiciona un artículo al Código Fiscal que estipula el pago de impuestos de manera excepcional a entidades que pertenezcan a un grupo multinacional sobre sus dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas del capital inmobiliario y otras rentas del capital mobiliario. El cambio afectaría a “entidades no calificadas”, aquellas que integren un grupo multinacional, no presenten declaración y documentación anual de sustancia económica, o que una autoridad haya declarado que no posee adecuada sustancia económica en Panamá durante el período fiscal. Panamá mantiene actualmente un sistema de renta territorial, es decir que solo cobra impuestos sobre lo que se genere en el territorio nacional. Esto ha sido calificado por abogados nacionales como un pilar del modelo económico panameño que atrae inversiones de todo el mundo. Sin embargo, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países han presionado a Panamá para que cambie el modelo, facilitando gravar a sus nacionales fuera del país.

Reacciones

La Estrella de Panamá pudo conocer que el MEF se ha reunido con distintos abogados del país para discutir las modificaciones al Código Fiscal. Una de esas reuniones fue con el CNA. Su presidenta, Maritza Cedeño, cuestionó que les dieron poco tiempo para revisar el documento. “El documento nos lo mandaron anoche (martes) a las 8:00 pm y nos dan dos días para analizarlo lo cual es imposible poder ver las consecuencias de una ley como esta. Los abogados especialistas no se han podido ni reunir para poder hacer el análisis del tema. La postura es rechazar el proyecto por inconsulto”, sentenció Cedeño. La propuesta debe pasar primero por el Consejo de Gabinete, que sería el que daría la aprobación al MEF para presentar el proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional para su discusión. La Estrella de Panamá contactó al MEF para conocer detalles sobre el proyecto, que comentaron que investigarían sobre el tema. Al cierre de esta edición, no han dado mayor respuesta.

Antecedentes