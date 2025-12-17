  1. Inicio
MEF planea modificar Código Fiscal para gravar a empresas multinacionales

Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 18/12/2025 00:00
El MEF dio 2 días al Colegio Nacional de Abogados para revisar el proyecto. Se trata de un compromiso que había anunciado en octubre el vicecanciller como una de las acciones requeridas para salir de listas de paraísos fiscales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está proponiendo cambios al Código Fiscal que cobrarían impuestos a empresas multinacionales y podrían afectar el sistema de renta territorial panameño.

Se trata de un borrador de proyecto de Ley que el MEF está discutiendo con distintos gremios como el Colegio Nacional de Abogados (CNA). Entre otras cosas, adiciona un artículo al Código Fiscal que estipula el pago de impuestos de manera excepcional a entidades que pertenezcan a un grupo multinacional sobre sus dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas del capital inmobiliario y otras rentas del capital mobiliario.

El cambio afectaría a “entidades no calificadas”, aquellas que integren un grupo multinacional, no presenten declaración y documentación anual de sustancia económica, o que una autoridad haya declarado que no posee adecuada sustancia económica en Panamá durante el período fiscal.

Panamá mantiene actualmente un sistema de renta territorial, es decir que solo cobra impuestos sobre lo que se genere en el territorio nacional. Esto ha sido calificado por abogados nacionales como un pilar del modelo económico panameño que atrae inversiones de todo el mundo. Sin embargo, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países han presionado a Panamá para que cambie el modelo, facilitando gravar a sus nacionales fuera del país.

Reacciones

La Estrella de Panamá pudo conocer que el MEF se ha reunido con distintos abogados del país para discutir las modificaciones al Código Fiscal. Una de esas reuniones fue con el CNA. Su presidenta, Maritza Cedeño, cuestionó que les dieron poco tiempo para revisar el documento.

“El documento nos lo mandaron anoche (martes) a las 8:00 pm y nos dan dos días para analizarlo lo cual es imposible poder ver las consecuencias de una ley como esta. Los abogados especialistas no se han podido ni reunir para poder hacer el análisis del tema. La postura es rechazar el proyecto por inconsulto”, sentenció Cedeño.

La propuesta debe pasar primero por el Consejo de Gabinete, que sería el que daría la aprobación al MEF para presentar el proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional para su discusión.

La Estrella de Panamá contactó al MEF para conocer detalles sobre el proyecto, que comentaron que investigarían sobre el tema. Al cierre de esta edición, no han dado mayor respuesta.

Antecedentes

El 30 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley 120 que cambiaba el régimen de renta territorial por global para que todo panameño tuviera que pagar impuestos sin importar en que país se encuentra.

Esa ley, calificada por muchos como un irresponsable gol legislativo, fue revertida casi inmediatamente, derogada de forma retroactiva.

Sin embargo, el modelo panameño ha enfrentado cuestionamientos a lo largo de los años. Una de las críticas planteadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la poca regulación a las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).

Las multinacionales en Panamá reciben una serie de beneficios tributarios, creando una dualidad con el resto de los contribuyentes.

En 2018, el entonces abogado tributario, ahora director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Camilo Valdés advertía que esta dualidad podría ser una bomba de tiempo y recomendaba una reforma legal para ampliar los beneficios del régimen SEM a todo el país.

Sin embargo, Valdés desde entonces advertía que los diferentes regímenes fiscales especiales estarían en jaque con el nuevo estándar Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) de la OCDE.

El BEPS apunta a jurisdicciones con baja carga impositiva, como Panamá, dónde empresas pueden establecerse para pagar menos impuestos dependiendo de en que país declaran sus ganancias. Cobrar estos impuestos ha sido una prioridad de los países de la OCDE.

En Panamá, el presidente José Raúl Mulino dejó claro desde el inicio de su administración que sacar al país de listas discriminatorias sería una prioridad. En octubre de este año, el vicecanciller Carlos Hoyos anunció que se actualizaría el sistema territorial impositivo para cumplir con exigencias internacionales.

“Esto no es una modificación o una eliminación de nuestro sistema territorial impositivo, sino que es una modernización del sistema como ha ocurrido en otros países... lo que se requiere es de estándares elevados de sustancia económica para aquellas empresas internacionales que operan en Panamá”, detalló el vicecanciller Hoyos.

