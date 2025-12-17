MOP inicia investigación por supuesta falsificación de documentos en licitación

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el inició de una investigación administrativa por la supuesta falsificación de documentos en el proceso de licitación del proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste.

“El Ministerio de Obras Públicas adelanta las etapas previstas en la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, para este tipo de procedimiento; sin que el inicio del mismo implique, por sí solo, la determinación de responsabilidad alguna, hasta tanto se concluya formalmente el análisis correspondiente”, comunicó la entidad en una nota colgada en el portal de Panamá Compra.

La medida del MOP se colgó en Panamá Compra, el pasado martes, el mismo día que se publicó en el mismo portal el informe parcial de la Comisión Evaluadora, en la que confirma el informe inicial que deja como ganadora del acto público al Consorcio Vías del Istmo, a pesar de los reclamos de incumplimientos del pliego de cargos relacionados con el estados financiero y documentos entregados desde el exterior sin el debido apostillado.

El MOP señaló en la nota que de comprobarse la falsedad de la documentación o información, se llevará a cabo el proceso establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y en la Ley de Asociación Pública Privada.

La medida del MOP es en repuesta a la solicitud que se presentó para que se investigue la supuesta falsedad de documentos en el proceso de licitación del l proyecto de rehabilitación de la carretera Panamericana Oeste se desarrolla bajo la modalidad de asociación pública privada.

El proyecto está por adjudicar y consiste en rehabilitar, mejorar y mantener la carretera Panamericana Oeste desde Loma Campana hasta Santiago, con una extensión total de 192 kilómetros.

El contrato tendrá una duración de 20 años y se desarrollará en cuatro fases, que inician con los estudios técnicos, la obtención de permisos y la planificación.

La construcción tendrá una duración de 36 meses, mientras que la operación y el mantenimiento se extenderán por 15 años.