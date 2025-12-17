  1. Inicio
Instituto de Seguro Agropecuario paga más de $2.2 millones en indemnizaciones hasta octubre

El gerente general del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), Ariel Espino, presentó su informe de Rendición de Cuentas 2025 este miércoles 17 de diciembre.
Mirta Rodríguez P.
  • 17/12/2025 16:59
El ISA presentó su informe de Rendición de Cuentas 2025, el cual destaca el papel del seguro agropecuario como herramienta clave para proteger la producción nacional, fortalecer la cobertura y responder oportunamente a los riesgos que enfrenta el sector

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) presentó su informe de Rendición de Cuentas 2025, con un énfasis en el respaldo brindado a los productores frente a eventos adversos que impactaron la actividad agropecuaria a lo largo del año.

Durante la presentación, el gerente general del ISA, Ariel Espino, informó que entre enero y octubre de 2025 la institución pagó indemnizaciones por $2,237,411.21, reflejando la respuesta oportuna del seguro agropecuario ante pérdidas en el sector. Estos pagos forman parte del compromiso del ISA de proteger la producción nacional y la sostenibilidad del agro.

En el marco del informe, Espino también destacó la ejecución presupuestaria de 2025, que incluyó un presupuesto de funcionamiento de $6,457,257.00, con una ejecución del 91 %, y un presupuesto de inversiones de $4,035,166.00, del cual se ejecutó el 77 %.

Logramos este año una inversión bastante interesante a nivel nacional, lo que ha permitido fortalecer nuestra capacidad para llevar el servicio de aseguramiento a productores agropecuarios en todo el país”, señaló el gerente general.

El informe detalla además los proyectos de infraestructura desarrollados en la sede central y en las oficinas regionales, así como las iniciativas previstas para 2026, orientadas a mejorar la atención y los servicios que presta la institución a los asegurados.

En cuanto a la cartera de seguros, Espino indicó que el ISA mantiene casi 3,000 pólizas activas a nivel nacional, distribuidas en las carteras agrícola, pecuaria y complementaria, lo que amplía la cobertura y el alcance del seguro agropecuario.

Estos seguros representan un punto importante dentro de la cartera agropecuaria del país y estamos abiertos a incorporar otros tipos de coberturas que respondan a las necesidades del productor”, afirmó.

Durante su intervención, el gerente general también se refirió a los avances del plan piloto NAMA Pecuario y al plan piloto para la incorporación del hurto pecuario como nuevo riesgo asegurable.

Explicó que este último aún no está incluido en el manual técnico del seguro y se encuentra en fase de prueba, la cual contempla la colocación de microchips en animales para evaluar su funcionamiento, monitoreo y efectividad. El plan piloto se desarrolla actualmente en Panamá Este y Panamá Oeste.

