Instituto de Seguro Agropecuario paga más de $2.2 millones en indemnizaciones hasta octubre

El <b>Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)</b> presentó su <b>informe de Rendición de Cuentas 2025</b>, con un énfasis en el respaldo brindado a los productores frente a eventos adversos que impactaron la actividad agropecuaria a lo largo del año.Durante la presentación, el <b>gerente general del ISA, Ariel Espino</b>, informó que entre <b>enero y octubre de 2025</b> la institución pagó <b>indemnizaciones por $2,237,411.21</b>, reflejando la respuesta oportuna del seguro agropecuario ante pérdidas en el sector. Estos pagos forman parte del compromiso del ISA de proteger la producción nacional y la sostenibilidad del agro.En el marco del informe, Espino también destacó la <b>ejecución presupuestaria de 2025</b>, que incluyó un <b>presupuesto de funcionamiento de $6,457,257.00</b>, con una ejecución del <b>91 %</b>, y un <b>presupuesto de inversiones de $4,035,166.00</b>, del cual se ejecutó el <b>77 %</b>.'<b>Logramos este año una inversión bastante interesante a nivel nacional, lo que ha permitido fortalecer nuestra capacidad para llevar el servicio de aseguramiento a productores agropecuarios en todo el país</b>', señaló el gerente general.El informe detalla además los <b>proyectos de infraestructura</b> desarrollados en la sede central y en las oficinas regionales, así como las iniciativas previstas para <b>2026</b>, orientadas a mejorar la atención y los servicios que presta la institución a los asegurados.En cuanto a la <b>cartera de seguros</b>, Espino indicó que el ISA mantiene <b>casi 3,000 pólizas activas</b> a nivel nacional, distribuidas en las carteras <b>agrícola, pecuaria y complementaria</b>, lo que amplía la cobertura y el alcance del seguro agropecuario.'<b>Estos seguros representan un punto importante dentro de la cartera agropecuaria del país y estamos abiertos a incorporar otros tipos de coberturas que respondan a las necesidades del productor</b>', afirmó.Durante su intervención, el gerente general también se refirió a los avances del <b>plan piloto NAMA Pecuario</b> y al <b>plan piloto para la incorporación del hurto pecuario</b> como nuevo riesgo asegurable. Explicó que este último aún no está incluido en el manual técnico del seguro y se encuentra en fase de prueba, la cual contempla la <b>colocación de microchips en animales</b> para evaluar su funcionamiento, monitoreo y efectividad. El plan piloto se desarrolla actualmente en <b>Panamá Este y Panamá Oeste</b>.