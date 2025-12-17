Instituto de Seguro Agropecuario paga más de $2.2 millones en indemnizaciones hasta octubre

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) presentó su informe de Rendición de Cuentas 2025, con un énfasis en el respaldo brindado a los productores frente a eventos adversos que impactaron la actividad agropecuaria a lo largo del año.

Durante la presentación, el gerente general del ISA, Ariel Espino, informó que entre enero y octubre de 2025 la institución pagó indemnizaciones por $2,237,411.21, reflejando la respuesta oportuna del seguro agropecuario ante pérdidas en el sector. Estos pagos forman parte del compromiso del ISA de proteger la producción nacional y la sostenibilidad del agro.

En el marco del informe, Espino también destacó la ejecución presupuestaria de 2025, que incluyó un presupuesto de funcionamiento de $6,457,257.00, con una ejecución del 91 %, y un presupuesto de inversiones de $4,035,166.00, del cual se ejecutó el 77 %.

“Logramos este año una inversión bastante interesante a nivel nacional, lo que ha permitido fortalecer nuestra capacidad para llevar el servicio de aseguramiento a productores agropecuarios en todo el país”, señaló el gerente general.

El informe detalla además los proyectos de infraestructura desarrollados en la sede central y en las oficinas regionales, así como las iniciativas previstas para 2026, orientadas a mejorar la atención y los servicios que presta la institución a los asegurados.

En cuanto a la cartera de seguros, Espino indicó que el ISA mantiene casi 3,000 pólizas activas a nivel nacional, distribuidas en las carteras agrícola, pecuaria y complementaria, lo que amplía la cobertura y el alcance del seguro agropecuario.

“Estos seguros representan un punto importante dentro de la cartera agropecuaria del país y estamos abiertos a incorporar otros tipos de coberturas que respondan a las necesidades del productor”, afirmó.

Durante su intervención, el gerente general también se refirió a los avances del plan piloto NAMA Pecuario y al plan piloto para la incorporación del hurto pecuario como nuevo riesgo asegurable.

Explicó que este último aún no está incluido en el manual técnico del seguro y se encuentra en fase de prueba, la cual contempla la colocación de microchips en animales para evaluar su funcionamiento, monitoreo y efectividad. El plan piloto se desarrolla actualmente en Panamá Este y Panamá Oeste.