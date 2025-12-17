Acodeco advierte sobre riesgos en compras a plazos

En medio de la temporada de mayor consumo del año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró a los consumidores la importancia de formalizar con contrato las compras realizadas por abonos o a plazos, especialmente al adquirir bienes de alto valor como electrodomésticos, muebles o equipos tecnológicos.

De acuerdo con datos estadísticos de la entidad, entre enero y noviembre de 2025 recibió 417 quejas por falta de información, que representaron reclamos por $4.3 millones, así como 312 casos relacionados con la devolución de dinero, por un monto de $2.7 millones. Aunque estas quejas abarcan distintos tipos de transacciones comerciales, la Acodeco indicó que algunas están vinculadas a compras realizadas bajo la modalidad de pagos a plazos.

La institución explicó que este tipo de transacción debe quedar respaldada por un contrato de compraventa, en el que se detallen claramente las condiciones acordadas entre el consumidor y el agente económico, como el monto total del bien, la cantidad y periodicidad de los abonos, el plazo para cancelar la deuda y las posibles penalidades en caso de desistimiento.

Entre las principales recomendaciones, la Acodeco instó a los consumidores a leer cuidadosamente el contrato antes de firmarlo, exigir una copia del documento y verificar que se incluyan los datos completos del producto, como marca, modelo, número de serie y características específicas. Además, recordó que la garantía debe entregarse siempre por escrito, incluso cuando los productos estén en oferta.

La entidad también señaló que la Ley 45 de 2007, en su artículo 53, establece que el proveedor es responsable del bien separado mediante abonos y no puede sustituirlo por otro similar. La entidad indicó que cualquier cláusula que limite o excluya esa responsabilidad se considera nula y no obliga al consumidor.

Asimismo, la Acodeco aclaró que los consumidores no están obligados a aceptar notas de crédito cuando el agente económico incumple las condiciones pactadas. Mientras que en caso de que el consumidor sea quien incumpla el contrato, el proveedor podrá descontar un porcentaje de lo abonado, según lo establecido previamente.

Ante cualquier irregularidad en este tipo de transacciones, los consumidores pueden presentar sus quejas en el Centro de Atención al Cliente de la Acodeco, ubicado en Plaza Córdoba, o en las sedes regionales a nivel nacional.