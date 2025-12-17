Acodeco advierte sobre riesgos en compras a plazos

En medio de la temporada de mayor consumo del año, la<b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia"> Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> reiteró a los consumidores la importancia de formalizar con contrato las compras realizadas por abonos o a plazos, especialmente al adquirir bienes de alto valor como <b>electrodomésticos, muebles </b>o<b> equipos tecnológicos</b>.De acuerdo con datos estadísticos de la entidad, <b>entre enero y noviembre de 2025</b> recibió <b>417 quejas por falta de información</b>, que representaron reclamos por <b>$4.3 millones</b>, así como <b>312 casos relacionados con la devolución de dinero</b>, por un monto de <b>$2.7 millones</b>. Aunque estas quejas abarcan distintos tipos de transacciones comerciales, la Acodeco indicó que algunas están vinculadas a compras realizadas bajo <b>la modalidad de pagos a plazos</b>.La institución explicó que este tipo de transacción debe quedar respaldada por un <b>contrato de compraventa</b>, en el que se detallen claramente <b>las condiciones acordadas entre el consumidor y el agente económico</b>, como el monto total del bien, la cantidad y periodicidad de los abonos, el plazo para cancelar la deuda y las posibles penalidades en caso de desistimiento.Entre las principales recomendaciones, la <b>Acodeco</b> instó a los consumidores a <b>leer cuidadosamente el contrato antes de firmarlo</b>, exigir una copia del documento y verificar que se incluyan los datos completos del producto, como marca, modelo, número de serie y características específicas. Además, recordó que la <b>garantía debe entregarse siempre por escrito</b>, incluso cuando los productos estén en oferta.La entidad también señaló que la <b>Ley 45 de 2007</b>, en su artículo 53, establece que <b>el proveedor es responsable del bien separado mediante abonos y no puede sustituirlo por otro similar</b>. La entidad indicó que cualquier cláusula que limite o excluya esa responsabilidad <b>se considera nula y no obliga al consumidor</b>.Asimismo, la Acodeco aclaró que los consumidores <b>no están obligados a aceptar notas de crédito</b> cuando el agente económico incumple las condiciones pactadas. Mientras que en caso de que <b>el consumidor sea quien incumpla el contrato, el proveedor podrá descontar un porcentaje de lo abonado</b>, según lo establecido previamente.Ante cualquier irregularidad en este tipo de transacciones, los consumidores pueden presentar sus quejas en el Centro de Atención al Cliente de la <b>Acodeco</b>, ubicado en Plaza Córdoba, o en las sedes regionales a nivel nacional.