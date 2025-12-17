Johny Ponte deja a Panamá en alto en el Ocean Man World Final Championship

El atleta colonense, Johny Ponte representó a Panamá en el Ocean Man World Final Championship 2025 el cual se celebró en Dubái, Emiratos Árabes Unidos dentro de la prueba de aguas abiertas 2k.

Con apenas 14 años, Ponte fue el único panameño inscrito dentro del torneo en el que participaron más de 200 competidores a nivel mundial. De hecho, finalizó en el puesto 37 de 279 luego de conseguir un tiempo de 37 minutos con 35 segundos, con una velocidad promedio de 3.19 km/h.

Ponte ha tenido la oportunidad de participar en otros torneos de esta índole, logrando obtener importantes resultados gracias a su constancia y disciplina.