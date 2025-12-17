Hombres de Blanco seguirá limpiando hospitales mientras Minsa prepara nueva contratación

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la noche de este miércoles 17 de diciembre que convocará una licitación pública para el servicio de limpieza de los hospitales públicos del país durante el primer semestre de 2026, una vez se cuente con la partida presupuestaria incluida en el Presupuesto General del Estado 2026.

El Minsa reiteró que el servicio de limpieza en los hospitales se mantiene plenamente garantizado, como una medida clave para proteger la salud de los pacientes y prevenir riesgos sanitarios.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que al inicio de la actual administración se encontró que el servicio venía siendo prestado por una empresa mediante más de diez adendas consecutivas, lo que motivó la adopción de un mecanismo más transparente y eficiente.

“Cuando llegamos al Ministerio encontramos que el servicio de limpieza de los hospitales se venía dando con más de diez adendas continuas. Para dar claridad al proceso, decidimos realizar una cotización en línea”, indicó el ministro.

Boyd Galindo precisó que este procedimiento se utilizó debido a la falta de una partida presupuestaria que permitiera realizar una licitación pública inmediata, por lo que fue necesario implementar una solución transitoria para no interrumpir un servicio esencial.

“La limpieza de los hospitales no puede detenerse. Al igual que el oxígeno, la alimentación o el manejo de desechos hospitalarios, es un servicio crítico; suspenderlo provocaría una epidemia con un alto costo en vidas humanas”, advirtió.

Como resultado de la cotización en línea, varias empresas participaron en el proceso y la empresa Hombres de Blanco fue seleccionada al presentar el precio más bajo, lo que permitió generar ahorros por $687,626 en comparación con contrataciones anteriores.

“Varias empresas participaron en la cotización y Hombres de Blanco fue la que presentó el precio más bajo. Con ese mismo precio están prestando el servicio en los hospitales”, explicó el titular del Minsa.

El ministro detalló que, mientras se estructura la licitación formal, la empresa continúa brindando el servicio sin contrato formal, debido a que legalmente no se puede firmar sin partida presupuestaria, aunque el pago correspondiente al segundo semestre de 2025 está contemplado en el Presupuesto 2026.

“Hombres de Blanco está limpiando los hospitales confiando en que el Estado reconocerá el trabajo realizado. Han continuado prestando el servicio de manera eficiente”, sostuvo.

Boyd Galindo aseguró que el Ministerio ha mantenido seguimiento constante y que no se han recibido reportes negativos desde las distintas regiones de salud.

“He supervisado de cerca este proceso y en todas las regiones me han confirmado que los hospitales se mantienen limpios, sin quejas ni acumulación de suciedad. Están haciendo un buen trabajo y se los agradezco”, afirmó.