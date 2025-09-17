Ministro de Salud aclara por qué no atenderá citación de la Asamblea

Recientemente, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, comunicó que no acudirá a la citación de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, pero también explicó las razones.

La sesión estaba programada para 17 de septiembre, desde las 9:30am, sin embargo en nota enviada por Boyd Galindo explicaba que el margen de preparación era muy reducido y, además debía atender un viaje oficial previamente programado.

Este miércoles, durante el lanzamiento del nuevo portal digital del Minsa, el titular de la cartera recalcó que no tenía nada que ocultar. Destacó que el martes, estuvo 12 horas en la Asamblea Nacional, durante la vista presupuestaria del Ministerio, respondiendo todos los cuestionamientos de los diputados.

Boyd Galindo detalló que desde el domingo parte a la ciudad de Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Asamblea de la Organización Panamericana de la Salud y Mundial de la Salud.

Entre los puntos de la agenda está la firma de varios convenios con estas organizaciones internacionales.

¿Cuándo acudirá el Ministro de Salud ante la Asamblea Nacional?

Además de explicar su ausencia, el ministro Boyd Galindo solicitó que su citación fuera reprogramada para el próximo martes 7 de octubre, a las 9:30a.m. para atender el cuestionario planteado por la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.