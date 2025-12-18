Mulino anuncia reforma profunda a las contrataciones públicas

En otro tema, el mandatario se refirió a las sanciones impuestas por Estados Unidos relacionadas con Venezuela y al señalamiento contra el empresario panameño Ramón Carretero. Mulino fue enfático en marcar distancia entre su gobierno y esas decisiones.'El problema de Estados Unidos con Venezuela es completamente ajeno a Panamá. Ellos tienen reclamos por temas de democracia y narcotráfico, bajo su propio criterio. Nosotros observamos con cuidado, pero no participamos', señaló.Respecto al empresario, indicó que se trata de una decisión exclusiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por hechos ocurridos, o presuntamente ocurridos, en Venezuela. 'Mi gobierno no tiene ninguna relación directa ni indirecta con esa persona. No hay contratos con el Estado ni juega un rol relevante en la economía panameña', afirmó.Mulino reiteró que cualquier explicación deberá darse ante las autoridades estadounidenses y subrayó que el caso no tiene ninguna vinculación con su administración. 'Es un asunto completamente ajeno al Gobierno', concluyó.