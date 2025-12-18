¿A qué empresas impactaría la modificación al Código Fiscal?

¿Qué impacto tendrían las modificaciones propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Código Fiscal para las empresas multinacionales?

Panamá tiene alrededor de 185 empresas multinacionales. Muchas de ellas se establecieron en Panamá por el régimen especial que les ofrece beneficios fiscales. La Ley 41 del 24 de agosto de 2007 crea el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales. Entre otras cosas, reciben una tasa reducida de 5% del pago de Impuesto Sobre la Renta por los servicios brindados a entidades de cualquier naturaleza domiciliadas en el exterior, que no generen renta gravable dentro de la República de Panamá; y del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios siempre que se presten a personas domiciliadas en el exterior, que no generen renta gravable dentro de la República de Panamá. Estas son consideradas rentas pasivas.

El borrador que circula el MEF entre gremios de abogados adiciona artículos que gravarían dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y otras rentas del capital mobiliario. Habla específicamente de “sustancia económica”. Esto es un concepto contable y fiscal que está ligado a que las actividades que generan el ingreso por parte del contribuyente beneficiado con el incentivo fiscal, en este caso la empresa multinacional, se efectúen dentro de la jurisdicción y/o el país que ofrece los beneficios y que estos contribuyentes a los cuales se les otorga el incentivo tengan un número adecuado de trabajadores calificados y de gastos operativos a fin de desempeñar esa actividad principal.

Este concepto fue introducido en Panamá en 2020, luego de presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En teoría, lo que se busca es un mejor cumplimiento de las reglas y no modificar el sistema de renta territorial que tiene Panamá.

El MEF dio dos días al Colegio Nacional de Abogados para revisar el documento. El próximo Consejo de Gabinete está agendado para el martes 22 de diciembre. Sería allí dónde podría ser autorizado el MEF para presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional de diputados que tendría entonces que evaluarlo.