Nosotros, en cuanto a mala praxis, no protegemos a nadie. No encubrimos ninguna situación que se dé, por más compleja que sea. Cuando pasa alguna eventualidad, y desgraciadamente puede suceder porque los médicos son humanos y pueden haber errores, nosotros no ocultamos nada. El expediente queda completamente a la disposición del Ministerio Público y el Ministerio Público se encarga de hacer su investigación y nosotros les proveemos toda la información necesaria. Lo importante es que la población tiene que saber que en todos los hospitales existen unas juntas de médicos para analizar cada caso que ocurre y ver las variaciones que ocurrieron de manera tal que se pueda evitar que ocurra nuevamente.A mí me duele mucho que estén castigando tanto al Nicolás Solano y le ponen toda clase de epítetos que a mí me parecen no justificables. El hospital Nicolás Solano tiene más de 60.000 pacientes en el año. De esos, en 5 años hay 20 casos de alguna acusación de malpraxis.Todavía los casos no se han resuelto, o sea que no necesariamente porque ocurra una investigación significa que hay mala praxis. Pero vuelvo y repito, al final de cuentas nosotros no protegemos a nadie ni tratamos de encubrir a nadie.