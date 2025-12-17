Trump sobre Venezuela: ‘Tomaron nuestros derechos de petróleo y los queremos de vuelta’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 17 de diciembre que su administración busca recuperar los derechos petroleros estadounidenses en Venezuela.

Trump cuestionó que, durante gobiernos anteriores en Estados Unidos, el país sudamericano haya desplazado a las empresas norteamericanas del sector energético.

Durante sus declaraciones en la base aérea de Andrews, Trump sostuvo que Venezuela se habría apropiado de derechos sobre el petróleo que, según él, pertenecían a Estados Unidos.

“Obteniendo la tierra, los derechos del petróleo, lo que sea que tengamos. Se lo tomaron porque teníamos a un presidente que quizás no estaba observando”, expresó.

El mandatario aseguró que esa situación no se repetirá bajo su gobierno y enfatizó su intención de revertirla. “No van a hacer eso y lo queremos de vuelta. Ellos tomaron nuestros derechos de petróleo, tuvimos mucho petróleo allí”, afirmó.

Trump también hizo referencia directa a la salida de compañías estadounidenses del mercado venezolano, señalando que estas fueron expulsadas del país. “Como saben, sacaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta”, declaró.

La noche de este martes 16 de diciembre el mandatario anunció un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

Trump dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.

Washington sacudió al mercado petrolero este 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.