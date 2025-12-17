Puntos clave de la orden de Trump que afecta al petróleo venezolano

<b>El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,</b> anunció un bloqueo naval contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en una nueva fase de presión directa sobre el principal sector económico del país sudamericano.La medida, anunciada a través de la plataforma Truth Social, refuerza el esquema de sanciones existentes y busca impedir físicamente la exportación de crudo venezolano, en momentos en que Washington endurece su postura frente al gobierno de Nicolás Maduro.