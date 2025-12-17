Puntos clave de la orden de Trump que afecta al petróleo venezolano

La medida, anunciada a través de la plataforma Truth Social, refuerza el esquema de sanciones existentes y busca impedir físicamente la exportación de crudo venezolano, en momentos en que Washington endurece su postura frente al gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo naval contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en una nueva fase de presión directa sobre el principal sector económico del país sudamericano.

Los puntos clave del bloqueo anunciado por Trump contra el petróleo venezolano

Bloqueo marítimo selectivo: La orden no implica un cierre total de los puertos venezolanos, sino un bloqueo dirigido a buques y navieras sancionadas, los cuales podrán ser interceptados, detenidos o incautados por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales.

Incautación de buques con cargamentos: Estados Unidos ya dio señales de aplicación inmediata al decomisar un buque cisterna cargado con crudo venezolano, marcando un precedente para futuras operaciones.

Impacto directo en las exportaciones de petróleo: El bloqueo aumenta la probabilidad de caídas en el volumen exportado y en los precios de venta, debido al mayor riesgo operativo.

Presencia naval como respaldo operativo: Estados Unidos mantiene una amplia presencia naval en el Caribe y el Pacífico, lo que refuerza la credibilidad operativa del bloqueo. Aunque se trata de una medida de alta presión, no implica formalmente un estado de guerra.