¿Qué hay detrás de la incautación de EE.UU. a un buque con petróleo venezolano?

Estados Unidos incautó el martes un petrolero frente a las costas de Venezuela en un espectacular macrooperativo militar que marca un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y Caracas. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la operación y aseguró que su país se quedará con el petróleo que transportaba el buque, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la calificó como un acto de “piratería criminal”. El incidente abre una nueva fase en la estrategia de presión de la Casa Blanca contra el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar una red internacional de narcotráfico, tras meses destruyendo frente a las costas venezolanas embarcaciones supuestamente cargadas de droga.

¿Qué ocurrió con el petrolero?

El Skipper, sancionado por Washington en 2022 por supuestamente transportar crudo iraní, fue interceptado el miércoles en aguas del mar Caribe por orden de un juez estadounidense, aunque en esta ocasión llevaba petróleo venezolano. El buque navegaba con una falsa bandera de Guyana, país vecino de Venezuela que ha respaldado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y mantiene una disputa con Caracas por la región del Esequibo. Según imágenes difundidas por la Fiscalía estadounidense, tropas fuertemente armadas abordaron la nave tras descender desde un helicóptero y tomaron el control de esta gran embarcación, de 333 metros de eslora. Maduro denunció que los tripulantes están desaparecidos, mientras que la Casa Blanca afirma que un equipo de investigadores estadounidenses se encuentra en el barco interrogando a la tripulación.

¿Qué pasa con el petróleo del Skipper?

Según el Gobierno venezolano, el buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, aunque no precisó el país de destino. Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con esa carga, una decisión que, según Maduro, demuestra que Washington “se ha quitado la máscara” y busca “robar” el petróleo venezolano. La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a “un proceso de decomiso” y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

¿Es legal la incautación?