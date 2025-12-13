¿Qué hay detrás de la incautación de EE.UU. a un buque con petróleo venezolano?

Según el Gobierno venezolano, el buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, aunque no precisó el país de destino.Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con esa carga, una decisión que, según Maduro, demuestra que Washington 'se ha quitado la máscara' y busca 'robar' el petróleo venezolano.La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a 'un proceso de decomiso' y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.