Economía de Panamá se expande 4.36 % hasta octubre; expertos proyectan solidez

Solo en octubre, la economía panameña registró un crecimiento interanual de 4.77 %, inferior al 8.36 % observado en el mismo mes de 2024, según el informe del IMAE.Durante el período octubre 2025-24, la mayoría de los sectores productivos mostró un desempeño positivo, destacando transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; construcción; hoteles y restaurantes; comercio, y otras actividades de servicios.El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su dinamismo, impulsado por el Canal de Panamá, reflejado en mayores ingresos por peajes y toneladas netas transportadas. También contribuyeron el transporte aéreo y el movimiento de contenedores (TEU) del Sistema Portuario Nacional.La construcción registró un incremento significativo, sustentado en edificaciones, adiciones y reparaciones, medido a través de los permisos municipales (con rezago). Este desempeño elevó la demanda de insumos, favoreciendo la actividad de minas y canteras, así como la producción de concreto premezclado y cemento gris.El comercio presentó tasas positivas moderadas, tanto en el comercio mayorista y minorista local como en la inscripción de autos nuevos, la venta de combustibles y el valor CIF de las importaciones.La intermediación financiera continuó su evolución favorable, respaldada por el crecimiento de los depósitos y créditos locales. El sector asegurador también mostró un buen desempeño, especialmente en ramos técnicos, accidentes personales, automóviles, incendio y multirriesgos, vida individual y salud.Los hoteles y restaurantes se beneficiaron del aumento en la llegada de turistas por vía aérea y cruceros, mientras que los servicios de diversión y esparcimiento registraron resultados significativos, impulsados por los ingresos de juegos de suerte y azar, tanto presenciales como en línea.La actividad de electricidad y agua creció, atribuida a la generación de energía renovable y térmica y al mayor consumo facturado. Asimismo, la producción industrial mostró resultados positivos en alimentos básicos, como el procesamiento de carne de porcino y pollo, y en la elaboración de bebidas alcohólicas.El sector agropecuario reflejó tasas positivas en rubros como la cría de porcinos, aves de corral y el cultivo de piña para exportación.