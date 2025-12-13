El Partido Popular elige a Cirilo Salas como presidente hasta 2030

El Partido Popular (PP), heredero del histórico Partido Demócrata Cristiano (PDC), eligió este sábado a Cirilo Salas Lemos como su nuevo presidente nacional, en el marco del Congreso Nacional de Renovación de la Junta Directiva. La elección marca una nueva etapa para el colectivo, que busca reposicionarse en el escenario político panameño de cara al periodo 2025-2030.

Junto a Salas Lemos fue electo como vicepresidente José César Caicedo, figura que ha generado atención pública por su entorno familiar. Caicedo es hijo de César Caicedo, quien fue investigado y detenido en el marco de la Operación Nodriza, relacionada con presuntos delitos de narcotráfico, y hermano de Dayra Caicedo, joven que fue secuestrada y posteriormente encontrada durante el primer semestre del año.

La dirigencia del Partido Popular no se ha pronunciado sobre estos antecedentes familiares, subrayando que la elección responde a decisiones internas del colectivo y al cumplimiento de sus normas estatutarias.

El Congreso Nacional del Partido Popular se desarrolló en un ambiente que la dirigencia calificó de participación y entusiasmo, con debates y presentaciones orientadas a renovar el liderazgo y fortalecer la estructura organizativa del partido.

Según el colectivo, la nueva junta directiva asume el reto de impulsar una agenda centrada en la ética, la transparencia, la inclusión y el bienestar común, con énfasis en el diálogo con la sociedad civil y los sectores productivos del país.

Con este proceso, el Partido Popular busca reafirmar su vocación democrática y consolidarse como una opción política responsable, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia los partidos tradicionales.

El congreso contó con la asistencia de figuras de distintas corrientes políticas, entre ellas Alma Cortés, militante del partido Realizando Metas (RM), y el diputado Luis Eduardo Camacho, copartidario de Cortés. También estuvieron presentes el expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, y el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ricardo Torres.

Asimismo, Martín Torrijos, excandidato presidencial del Partido Popular en las elecciones de 2024, cuya presencia fue interpretada como una señal de cohesión interna y continuidad del proyecto político del colectivo.

Las nuevas autoridades nacionales del Partido Popular ejercerán funciones durante el periodo 2025-2030, una etapa que será determinante para redefinir el rol del partido dentro del sistema político panameño y su capacidad de conectar con un electorado cada vez más crítico.

La trayectoria política de Cirilo Salas Lemos se remonta a la década de 1980, cuando militó activamente en la Juventud del Partido Demócrata Cristiano, organización liderada entonces por Ricardo Arias Calderón, una de las figuras clave de la oposición civil al régimen militar.

Fue en ese periodo cuando Salas Lemos comenzó a forjar su carrera política, participando en acciones de confrontación directa contra la dictadura, en momentos en que el PDC se consolidó como la primera fuerza opositora organizada que desafió abiertamente a la cúpula militar. Entre los episodios más recordados de esa etapa figura el secuestro simbólico del entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Ovidio Díaz, como parte de las protestas contra el régimen.