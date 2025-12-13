Panamá avanza estrategia para exportar servicios modernos

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) avanzó en la construcción de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos de Panamá con la realización del Taller de Validación, un espacio clave para afinar la hoja de ruta que busca posicionar al país como un centro regional de conocimiento, creatividad e innovación.

La jornada reunió a representantes del sector privado, la academia, organismos internacionales y gremios productivos, y forma parte de un proceso colaborativo que apunta a consolidar una economía más moderna, dinámica y orientada a la generación de oportunidades.

El taller fue encabezado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien destacó que la estrategia responde a un esfuerzo colectivo construido junto a múltiples actores nacionales. “Seguimos avanzando en un plan orientado a atraer inversiones, impulsar actividades de mayor valor y generar empleos de calidad, con la participación activa de todos los actores aquí presentes”, afirmó.

El titular del MICI también subrayó el acompañamiento internacional que ha fortalecido el proceso, y agradeció el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), representada por Nanno Mulder, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), liderado en Panamá por su representante residente, Bettina Woll de Montenach.

Durante su intervención, Moltó resaltó el desempeño del sector, al señalar que las exportaciones de servicios del país superaron los $9 mil millones en los primeros meses del año, con un crecimiento superior al 8 %, lo que reafirma la posición de Panamá como líder regional en servicios.

Posteriormente, la representante del PNUD agradeció la participación y el compromiso del MICI, y reiteró la disposición del organismo de continuar apoyando el desarrollo de la estrategia nacional de exportación de servicios modernos.

Por su parte, Nanno Mulder, jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la Cepal, y Sandro Zolezzi, consultor del organismo, presentaron los cinco pilares estratégicos de la iniciativa y explicaron el funcionamiento del Comité Tripartito, instancia clave para la gobernanza y seguimiento de la estrategia.

El ministro Moltó enfatizó que la articulación entre el sector productivo, la academia, los emprendedores, los gremios, las organizaciones aliadas y el Estado constituye una de las principales fortalezas del país. “Cuando trabajamos de manera coordinada, Panamá avanza con más firmeza”, sostuvo.

El Taller de Validación permitió incorporar nuevas perspectivas, ajustar prioridades y asegurar que la estrategia refleje las aspiraciones de los distintos actores vinculados al desarrollo nacional.

“Panamá cuenta con estabilidad, una ubicación estratégica, talento y una vocación de servicio que la distingue. Cuando unimos esas fortalezas con un propósito común, el país crece y se fortalece”, afirmó Moltó, al invitar a los participantes a mantener una visión colectiva y de largo plazo.

La estrategia, que continúa su proceso de consolidación, es el resultado de un trabajo iniciado en septiembre, desarrollado a través de diversos encuentros que han integrado experiencias y propuestas. “Es una hoja de ruta construida con el aporte de quienes conocen de cerca nuestros sectores, nuestras capacidades y las oportunidades que Panamá puede aprovechar”, concluyó el ministro.