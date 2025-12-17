CAF aprueba préstamo de $500 millones al Banco Nacional de Panamá para apoyar agro y pymes panameñas

CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó un <b>préstamo A/B de hasta $500 millones</b> a favor del <b>Banco Nacional de Panamá (Banconal)</b>, destinado a fortalecer el <b>crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño</b>, con especial énfasis en el <b>sector agropecuario y agroindustrial</b>, las <b>zonas rurales</b> y las <b>pequeñas y medianas empresas (pymes)</b>, informaron fuentes oficiales.Según explicó CAF en un comunicado, la institución aportará <b>hasta $150 millones en el Tramo A</b>, mientras que el <b>Tramo B</b> será movilizado con recursos de terceros, principalmente de <b>bancos comerciales internacionales y regionales, así como fondos de impacto</b>, bajo el esquema A/B, en el que CAF actúa como prestamista de registro, ampliando la capacidad financiera y el impacto de la operación.Los recursos serán canalizados por Banconal hacia clientes y proyectos productivos prioritarios. 'Este financiamiento fortalece el sector productivo panameño, contribuye a impulsar la soberanía alimentaria y refuerza nuestra determinación de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en la región', afirmó <b>Sergio Díaz-Granados</b>, presidente ejecutivo de CAF.En <b>2024</b>, el sector agropecuario representó el <b>2.7 % del PIB panameño</b> y generó el <b>14.6 % del empleo nacional</b>, llegando a concentrar hasta el <b>40 % del empleo</b> en algunas zonas rurales, lo que evidencia su relevancia social, productiva y territorial.La operación prevé beneficiar a <b>más de 3,300 pymes</b>, incluyendo al menos <b>1.000 lideradas por mujeres</b>, y destinar el <b>50 % de los recursos a pymes ubicadas en zonas rurales</b>. Además del financiamiento, CAF brindará <b>cooperación técnica no reembolsable</b> para fortalecer a Banconal en la adopción de <b>mejores prácticas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza)</b> y en la <b>medición de impacto</b>, incorporando soluciones basadas en <b>inteligencia artificial</b> para medir la huella de carbono en el sector agropecuario.'Este financiamiento representa una oportunidad estratégica para ampliar nuestro alcance hacia los sectores productivos, especialmente el agropecuario y agroindustrial, y fortalecer a las pymes', señaló <b>Javier Carrizo Esquivel</b>, gerente general de Banconal, quien reiteró el compromiso del banco con un <b>Panamá competitivo, equitativo y sostenible</b>.