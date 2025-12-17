CAF aprueba préstamo de $500 millones al Banco Nacional de Panamá para apoyar agro y pymes panameñas

CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó un préstamo A/B de hasta $500 millones a favor del Banco Nacional de Panamá (Banconal), destinado a fortalecer el crecimiento sostenible e inclusivo del sector productivo panameño, con especial énfasis en el sector agropecuario y agroindustrial, las zonas rurales y las pequeñas y medianas empresas (pymes), informaron fuentes oficiales.

Según explicó CAF en un comunicado, la institución aportará hasta $150 millones en el Tramo A, mientras que el Tramo B será movilizado con recursos de terceros, principalmente de bancos comerciales internacionales y regionales, así como fondos de impacto, bajo el esquema A/B, en el que CAF actúa como prestamista de registro, ampliando la capacidad financiera y el impacto de la operación.

Los recursos serán canalizados por Banconal hacia clientes y proyectos productivos prioritarios. “Este financiamiento fortalece el sector productivo panameño, contribuye a impulsar la soberanía alimentaria y refuerza nuestra determinación de promover un crecimiento sostenible e inclusivo en la región”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

En 2024, el sector agropecuario representó el 2.7 % del PIB panameño y generó el 14.6 % del empleo nacional, llegando a concentrar hasta el 40 % del empleo en algunas zonas rurales, lo que evidencia su relevancia social, productiva y territorial.

La operación prevé beneficiar a más de 3,300 pymes, incluyendo al menos 1.000 lideradas por mujeres, y destinar el 50 % de los recursos a pymes ubicadas en zonas rurales. Además del financiamiento, CAF brindará cooperación técnica no reembolsable para fortalecer a Banconal en la adopción de mejores prácticas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y en la medición de impacto, incorporando soluciones basadas en inteligencia artificial para medir la huella de carbono en el sector agropecuario.

“Este financiamiento representa una oportunidad estratégica para ampliar nuestro alcance hacia los sectores productivos, especialmente el agropecuario y agroindustrial, y fortalecer a las pymes”, señaló Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banconal, quien reiteró el compromiso del banco con un Panamá competitivo, equitativo y sostenible.