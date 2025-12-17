FCC y hermanos Argüello demandan a Panamá por más de $300 millones

Panamá enfrenta<b> dos nuevas demandas</b> internacionales de arbitraje ante el<b> Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)</b>, con reclamaciones que en conjunto alcanzan los $329 millones, según se reveló durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.Se trata de los casos<b> FCC Construcciones, por unos $59 millones, y el de los hermanos Juan Carlos y Ernesto Argüello, por aproximadamente $270 millones</b>, ambos sustentados en tratados internacionales de inversión y no necesariamente en contratos directos con el Estado.Los detalles surgieron durante la discusión de un traslado de partida solicitado por el<b> Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> para cubrir pagos administrativos exigidos por el CIADI en estos procesos arbitrales.