Panamá cuenta con nueva plataforma digital para agilizar visas de inversionistas

El <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b> lanzó una <b>nueva plataforma digital</b> para el trámite de <b>Visas de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados</b>, con el objetivo de <b>agilizar procesos, reducir la burocracia y facilitar la inversión</b> en Panamá. La herramienta fue presentada en un evento dirigido a <b>firmas de abogados y medios de comunicación</b>.El ministro de Comercio e Industrias, <b>Julio Moltó</b>, explicó que la plataforma forma parte de un trabajo desarrollado durante meses para <b>modernizar un programa ya exitoso</b> y avanzar hacia un <b>Estado más eficiente, ordenado y transparente</b>, que mejore la experiencia de quienes invierten en el país. Destacó que el sistema permite <b>reducir tiempos, eliminar pasos innecesarios y fortalecer la trazabilidad</b> de los trámites.La iniciativa se enmarca en la estrategia de <b>transformación digital del Gobierno Nacional</b>, bajo la guía de <b>ServiMICI</b>, orientada a mejorar la coordinación institucional y la atención al usuario.Durante la presentación, el viceministro de Industrias y Comercio, <b>Eduardo Arango</b>, resaltó el impacto del régimen de Inversionista Calificado en la atracción de capital, al señalar que <b>desde su creación se han aprobado 613 certificados</b>, con una inversión acumulada de $<b>309.8 millones</b>. Indicó que las <b>inversiones inmobiliarias</b> lideran las preferencias y que <b>Colombia, Estados Unidos, Perú, Alemania y Canadá</b> figuran entre los principales países de origen.Arango agregó que el Gobierno busca <b>incrementar la cantidad de certificaciones mensuales</b>, apoyado en un <b>plan de promoción activo</b> y en la digitalización de los procesos.La plataforma también <b>fortalece la gestión interna del MICI</b>, al permitir una administración más eficiente de la información, generar <b>datos estadísticos precisos</b> y apoyar la <b>toma de decisiones y el diseño de políticas públicas</b> orientadas a la atracción de inversión de alto valor. Además, incorpora <b>mecanismos de seguimiento y fiscalización</b>, con notificaciones automáticas para la actualización de documentos y alertas en caso de incumplimiento.Este lanzamiento se suma a otros avances del MICI en <b>transformación digital</b>, como la digitalización de trámites del régimen de <b>Sedes de Empresas Multinacionales (SEM)</b>, consolidando una estrategia integral para <b>mejorar los servicios, atraer inversión y fortalecer la competitividad del país</b>.