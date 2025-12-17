Panamá cuenta con nueva plataforma digital para agilizar visas de inversionistas

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) lanzó una nueva plataforma digital para el trámite de Visas de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados, con el objetivo de agilizar procesos, reducir la burocracia y facilitar la inversión en Panamá. La herramienta fue presentada en un evento dirigido a firmas de abogados y medios de comunicación.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, explicó que la plataforma forma parte de un trabajo desarrollado durante meses para modernizar un programa ya exitoso y avanzar hacia un Estado más eficiente, ordenado y transparente, que mejore la experiencia de quienes invierten en el país. Destacó que el sistema permite reducir tiempos, eliminar pasos innecesarios y fortalecer la trazabilidad de los trámites.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de transformación digital del Gobierno Nacional, bajo la guía de ServiMICI, orientada a mejorar la coordinación institucional y la atención al usuario.

Durante la presentación, el viceministro de Industrias y Comercio, Eduardo Arango, resaltó el impacto del régimen de Inversionista Calificado en la atracción de capital, al señalar que desde su creación se han aprobado 613 certificados, con una inversión acumulada de $309.8 millones. Indicó que las inversiones inmobiliarias lideran las preferencias y que Colombia, Estados Unidos, Perú, Alemania y Canadá figuran entre los principales países de origen.

Arango agregó que el Gobierno busca incrementar la cantidad de certificaciones mensuales, apoyado en un plan de promoción activo y en la digitalización de los procesos.

La plataforma también fortalece la gestión interna del MICI, al permitir una administración más eficiente de la información, generar datos estadísticos precisos y apoyar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas orientadas a la atracción de inversión de alto valor. Además, incorpora mecanismos de seguimiento y fiscalización, con notificaciones automáticas para la actualización de documentos y alertas en caso de incumplimiento.

Este lanzamiento se suma a otros avances del MICI en transformación digital, como la digitalización de trámites del régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), consolidando una estrategia integral para mejorar los servicios, atraer inversión y fortalecer la competitividad del país.