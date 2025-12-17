Crédito a extranjeros en Panamá supera los $1,600 millones y roza el 4% del total

El acceso al crédito formal por parte de extranjeros residentes en Panamá muestra un crecimiento sostenido y ya supera los <b>$1,600 millones</b>, una señal de que esta población no solo participa en el consumo cotidiano, sino que también <b>asume compromisos financieros de largo plazo e incrementa su integración al sistema económico del país</b>.De acuerdo con cifras de<b><a href="/tag/-/meta/apc-experian"> APC Experian</a></b>, el saldo de créditos otorgados a personas con identificación extranjera alcanzó en noviembre de 2025 los <b>$1,675 millones</b>, lo que representa <b>3.94% del total del crédito en Panamá</b>. Aunque la proporción sigue siendo minoritaria, el comportamiento confirma una mayor inclusión financiera y formalización de este segmento.Uno de los datos más relevantes es la composición del crédito. <b>Las hipotecas concentran casi el 58% del saldo</b>, con más de <b>$968 millones</b>, es decir, que una parte importante de los extranjeros está invirtiendo en vivienda y estableciendo vínculos económicos de largo plazo con el país. Este patrón también impacta al mercado inmobiliario y a las actividades conexas.El crédito de <b>consumo</b> también refleja una participación activa. Las<b> tarjetas de crédito</b> representan el <b>15.4% del saldo</b>, seguidas por los <b>préstamos personales (8.9%)</b> y los créditos para la compra de <b>automóviles (5%)</b>. Solo en septiembre de 2025 se registraron <b>7,851 nuevos créditos</b> otorgados a extranjeros, principalmente tarjetas y préstamos personales, lo que muestra una relación cada vez más frecuente con el sistema bancario formal.Este avance se sostiene, en parte, por el crecimiento del historial crediticio. Actualmente, <b>más de 304 mil extranjeros cuentan con registros financieros activos</b>, un elemento clave para acceder a nuevos productos, mejorar condiciones de financiamiento y reducir la informalidad en las transacciones económicas.Para <b>Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian</b>, la evolución representa una ampliación de la base de clientes y una mayor diversificación de la cartera de crédito panameña. <i>'Es importante que los ciudadanos extranjeros residentes en Panamá tengan acceso a facilidades de crédito o financiamiento, lo cual promueve su integración a la economía panameña y les permite construir una base financiera sólida para alcanzar sus objetivos personales y profesionales'</i>, comentó a través de un comunicado de prensa la titular del buró de crédito del país.El comportamiento del crédito sugiere que los extranjeros en Panamá <b>ya no son solo consumidores temporales</b>, sino actores económicos que invierten, se endeudan responsablemente y construyen historial financiero, consolidando su participación en la economía nacional.