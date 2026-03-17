El dilema de la prescripción de deuda: ¿justicia para el deudor o riesgo para el sistema financiero?

El superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, expresó tajantemente su oposición al proyecto, solicitando al presidente de la República que ejerza su facultad de veto. Para el regulador, el fondo de la ley no se trata simplemente de un trámite administrativo, sino de un cambio de paradigma que podría resultar costoso para la nación.'Nuestra posición como regulador es clara: queremos que el presidente la vete porque con esta ley se está promoviendo una cultura de no pago', sentenció Ayón Wong. El superintendente argumenta que Panamá ha logrado construir, a lo largo de décadas, una 'cultura de cumplimiento' excepcional. El ciudadano promedio cuida celosamente su historial de crédito, consciente de que ese puntaje es su llave para acceder a viviendas, automóviles y préstamos personales con tasas de interés que, en muchos casos, son envidiables comparadas con otros mercados de la región.El riesgo latente, según la Superintendencia, es el encarecimiento del crédito. 'Si promovemos que las deudas simplemente desaparezcan del radar después de tres años, crearemos una serie de costos operativos y de riesgo en las carteras bancarias que inevitablemente subirán el precio del dinero. No queremos eso; queremos que el precio se mantenga competitivo para los buenos clientes que siempre han cuidado su crédito', advirtió el funcionario.