Irán no era amenaza inminente: exfuncionario de EE.UU. cuestiona la guerra

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron una ofensiva militar contra objetivos iraníes, en medio de tensiones por el programa nuclear de Teherán.Desde entonces, la confrontación ha escalado rápidamente, con ataques cruzados, miles de víctimas y un impacto directo en la estabilidad energética global, especialmente por los riesgos en el estrecho de Ormuz.Irán ha respondido con misiles y drones contra bases estadounidenses y territorio israelí, ampliando el conflicto hacia otros puntos estratégicos de la región.