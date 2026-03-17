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Irán no era amenaza inminente: exfuncionario de EE.UU. cuestiona la guerra

Declaraciones de Joe Kent reavivan el debate sobre la influencia de Israel y las justificaciones de EE.UU. en sus decisiones militares en Medio Oriente.
Declaraciones de Joe Kent reavivan el debate sobre la influencia de Israel y las justificaciones de EE.UU. en sus decisiones militares en Medio Oriente. AFP
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Manuel Vega Loo
  • 18/03/2026 00:00
Tras su renuncia, Joe Kent asegura que conflicto con Teherán no respondía a riesgo inmediato y señala influencia externa en decisiones militares, reabriendo debate sobre legitimidad estratégica

La renuncia de Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, ha abierto una grieta dentro del aparato de seguridad de Washington y ha reavivado el debate sobre las verdaderas razones detrás de la guerra con Irán.

En una carta publicada el martes, Kent aseguró que Teherán “no representaba una amenaza inminente” para Estados Unidos y sostuvo que el conflicto fue impulsado por la presión de Israel y su influyente lobby en Washington.

Se trata de la primera dimisión de alto nivel dentro de la administración de Donald Trump directamente vinculada al conflicto, lo que evidencia tensiones internas en torno a la estrategia militar en Medio Oriente.

Una renuncia que expone divisiones

Kent, encargado de coordinar el análisis de amenazas terroristas globales, afirmó que no podía “en conciencia” respaldar una guerra que considera injustificada.

Su salida no solo representa un gesto político, sino un quiebre dentro del propio establishment de seguridad, donde ya existían dudas sobre la solidez de la inteligencia utilizada para justificar la ofensiva.

Mientras la Casa Blanca ha defendido que existía evidencia de un ataque iraní inminente, críticos —incluido el propio Kent— sostienen que esa amenaza fue exagerada o mal interpretada.

El presidente Trump, por su parte, rechazó los señalamientos y calificó al exfuncionario como “débil en seguridad”, reafirmando que Irán sí representaba un riesgo.

El trasfondo: una guerra en expansión

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron una ofensiva militar contra objetivos iraníes, en medio de tensiones por el programa nuclear de Teherán.

Desde entonces, la confrontación ha escalado rápidamente, con ataques cruzados, miles de víctimas y un impacto directo en la estabilidad energética global, especialmente por los riesgos en el estrecho de Ormuz.

Irán ha respondido con misiles y drones contra bases estadounidenses y territorio israelí, ampliando el conflicto hacia otros puntos estratégicos de la región.

La narrativa bajo cuestionamiento

Uno de los elementos más sensibles de la carta de Kent es su denuncia de una supuesta “campaña de desinformación” que habría influido en la decisión de ir a la guerra.

El exfuncionario sostiene que actores externos, particularmente Israel, jugaron un papel determinante en la construcción del argumento de amenaza, lo que reabre un debate histórico sobre la influencia de aliados en la política exterior estadounidense.

Este señalamiento se produce en un contexto donde sectores políticos —tanto republicanos como demócratas— ya cuestionaban la coherencia de la estrategia de Trump, especialmente por su promesa previa de evitar nuevos conflictos prolongados en el extranjero.

Impacto político y geopolítico

La dimisión de Kent no solo tiene implicaciones internas, sino también internacionales. Su postura ha sido respaldada por algunos legisladores y analistas que consideran que no existían pruebas suficientes para justificar una guerra de esta magnitud.

Al mismo tiempo, el episodio evidencia fracturas dentro del propio movimiento político de Trump, donde coexisten sectores intervencionistas y corrientes más aislacionistas.

En el plano global, el conflicto ha generado rechazo en varios países y ha incrementado el temor a una escalada regional más amplia, con consecuencias humanitarias, económicas y estratégicas de largo alcance.

La carta de Kent, lejos de cerrar el debate, lo intensifica: pone en duda la narrativa oficial, cuestiona el uso de la inteligencia y obliga a replantear los límites de la política exterior estadounidense en un escenario cada vez más volátil.

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