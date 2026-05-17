Ramón Anzola: ‘Esta es la reforma tributaria más trascendental de nuestra historia’

La ley no es una norma que rige a los grupos multinacionales. Muy, muy deliberadamente la ley se ancla en el criterio de qué es un grupo multinacional. Y el concepto que establece para que califiques para ella es si entras en la definición de grupo multinacional.¿Qué es lo que es un grupo multinacional? De acuerdo a la ley es un holding con una subsidiaria o un holding con su casa matriz para arriba. Una vez tengas dos personas jurídicas en dos jurisdicciones distintas ya calificaste para grupo multinacional. No hay piso financiero de ingresos, no hay piso financiero de activos, no hay características de actividad.