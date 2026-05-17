‘Panamá no volverá a ser colonia’, el discurso de Torrijos y su nuevo partido UNE

Antes del discurso del expresidente, se expuso una presentación en la que se vislumbraron algunos puntos claves que podrían ser el norte del nuevo colectivo. Entre ellos destacó la lucha por la soberanía panameña en oposición a la presencia militar estadounidense, el rechazo a la corrupción y la enorme desigualdad económica alrededor del país.

Al acto, celebrado en el Centro de Convenciones Megápolis, asistieron figuras históricas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) como Francisco Sánchez Cárdenas, uno de los fundadores del colectivo; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro; y el exdiputado Alberto Alemán Boyd, entre otros.

Nuevo partido, viejas caras. El expresidente de la República, Martín Torrijos, anunció este domingo 17 de mayo el lanzamiento de Unidos para la Nueva Era (UNE), un colectivo político con el que aspira a perfilarse para las elecciones presidenciales de 2029.

El discurso

“El Canal es panameño. Panamá no volverá a ser una colonia. Seremos un país respetuoso y respetado y lo vamos a hacer porque en UNE sabemos hacia dónde vamos y cómo queremos este país.”

Ese fue el mensaje final del discurso de Torrijos. El expresidente ha sido vocal sobre su oposición al memorando de entendimiento firmado en 2025 entre Panamá y Estados Unidos relacionado a temas de seguridad, una posición que es compartido por amplios sectores de la población panameña que lo califican como una vulneración a la soberanía panameña y el restablecimiento de instalaciones militares en el país. Poco tiempo después, el gobierno del presidente Donald Trump le revocó la visa de entrada a Estados Unidos.

Durante la presentación previa al discurso de este domingo, se expuso precisamente cómo 70.5% de los panameños rechazan la presencia militar extranjera en el istmo y que 80.8% rechaza que Estados Unidos administre el Canal de Panamá, de acuerdo a una encuesta citada por el nuevo colectivo.

La Estrella de Panamá le preguntó a Torrijos directamente en la tarima al terminar el discurso si podía aclarar su posición sobre esta tema y las acciones que tomaría, pero no respondió a esta interrogante.

En su discurso, Torrijos trazó una línea clara de oposición a la actual administración.

“Hay que ponerle un alto a lo que está pasando. Panamá no puede seguir esperando. En 20 años, la corrupción se convirtió en la norma. El país quedó atrapado en una larga pesadilla y ya es demasiado”, declaró el expresidente. “Sé bien lo que pasa en el mundo y lo que está pasando en nuestro país. Sé que si no actuamos juntos con honestidad para corregir las desigualdades el país se puede desbordar. Por eso estoy aquí, listo para ayudar a construir una alternativa para Panamá. Una alternativa para sacarla del estancamiento y de la desesperanza”.

Torrijos considera que se ha perdido el optimismo en el país, que hay frustración y hastío al ver “cómo convierten las instituciones en un botín, cómo se reparten coimas, privilegios, planillas y contratos”.

El político tomó la oportunidad para calificar de “inaceptable” la crisis del agua que se vive en Herrera y Los Santos. “En todo el país hay hogares donde no hay agua. Ellos creen que esto se resuelve cambiando ingenieros por abogados”, ironizó, haciendo referencia al nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero. “Esto requiere involucrar todo el Estado, con la ACP, con el sector privado para que invierta en soluciones innovadoras y duraderas. Porque el agua no puede ser una angustia diaria para las familias panameñas”.

También se pronunció sobre uno de los grandes temas pendientes en la agenda nacional, el futuro del proyecto minero Cobre Panamá.

“Después de todo lo que ha vivido el país, una decisión de esa magnitud no puede imponerse. Que el país debata, que el país decida. Que se consulten y se haga un plebiscito. Una decisión tan importante debe quedar en manos de todos los panameños. Porque Panamá no es de los que gobiernan. Panamá nos pertenece a todos”, declaró Torrijos.