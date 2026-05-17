‘Panamá no volverá a ser colonia’, el discurso de Torrijos y su nuevo partido UNE

Nuevo partido, viejas caras. El expresidente de la República, Martín Torrijos, anunció este domingo 17 de mayo el lanzamiento de Unidos para la Nueva Era (UNE), un colectivo político con el que aspira a perfilarse para las elecciones presidenciales de 2029.Al acto, celebrado en el Centro de Convenciones Megápolis, asistieron figuras históricas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) como Francisco Sánchez Cárdenas, uno de los fundadores del colectivo; el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro; y el exdiputado Alberto Alemán Boyd, entre otros.Antes del discurso del expresidente, se expuso una presentación en la que se vislumbraron algunos puntos claves que podrían ser el norte del nuevo colectivo. Entre ellos destacó la lucha por la soberanía panameña en oposición a la presencia militar estadounidense, el rechazo a la corrupción y la enorme desigualdad económica alrededor del país.