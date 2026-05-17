Colón recibe al festival Centroamérica Cuenta 2026

La ciudad de Colón será este lunes 18 de mayo el escenario de una jornada dedicada a la literatura, el arte, la música, la gastronomía y el pensamiento centroamericano con la llegada del festival Centroamérica Cuenta 2026, un encuentro que reunirá a escritores, artistas e intelectuales de distintos países de la región.

El festival realizará una parada en la provincia colonense, convirtiendo al Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) en un espacio de intercambio cultural donde convergerán distintas voces, identidades y expresiones artísticas de Centroamérica y el Caribe.

La iniciativa, desarrollada junto al Ministerio de Cultura, apuesta por descentralizar el acceso a este tipo de actividades y acercar la cultura a públicos fuera de la capital, tomando en cuenta el valor histórico y multicultural que caracteriza a Colón.

La programación iniciará a las 10:00 a.m. con el cuentacuentos “Leer para imaginar”, encabezado por la escritora mexicana Elisa Guerra.

La actividad busca incentivar la lectura y la creatividad entre niños y jóvenes a través de historias y narraciones interactivas.

Posteriormente, el festival abrirá espacio a la gastronomía con la clase magistral “Raíces del mar: cocina con fuego y coco”, dirigida por el chef panameño José Lam.

El encuentro explorará elementos de la cocina afrocaribeña y costera, resaltando ingredientes, tradiciones y saberes culinarios vinculados con la identidad cultural panameña.

Uno de los encuentros centrales de la jornada será el diálogo “Acentos que no caben en una sola forma”, que reunirá a Sorayda Peguero Isaac, de República Dominicana; Yásnaya Elena A. Gil, de México; y la escritora panameña Taira Edilma Stanley Icaza, en conversación con Mario Martz, de Nicaragua.

Durante este espacio se abordarán temas relacionados con oralidad, lenguas originarias y mezcla lingüística como identidad en la literatura y el pensamiento contemporáneo.

La agenda cultural también incluirá música y performance con “Futurismo Ayuujk”, una propuesta artística presentada por Benjamín Kumantukxuxpë y Yásnaya Elena A. Gil, que mezcla sonidos, identidad indígena y expresiones contemporáneas.

Más allá de las actividades artísticas, la llegada de Centroamérica Cuenta brinda a Colón la oportunidad de posicionarse como un punto de encuentro cultural en la región, destacando su riqueza histórica, su diversidad y su conexión natural con múltiples identidades del Caribe y Centroamérica.

La fiesta de las ideas continuará en horas de la tarde en el Museo del Canal, donde se desarrollarán dos diálogos enfocados en coyuntura, desarrollo, memoria y migración.

El primero de ellos, “Alianzas que transforman”, contará con la participación de Duccio Bandini, Sergio Díaz-Granados, Stanley Motta y José Ángel Calle, quienes conversarán sobre cooperación regional, liderazgo y transformación social.

Posteriormente se realizará el diálogo “Panamá, la cintura del mundo”, en el que participarán Guillermina De Gracia, Jorge Eduardo Ritter y Juan David Morgan, moderados por Walo Araújo, en una conversación centrada en el papel histórico de Panamá como puente cultural y humano entre distintas regiones.

Con un programa que integra literatura, gastronomía, música, cine, arte y espacios de reflexión, el festival busca convertir la cultura en un puente de encuentro ciudadano y en una herramienta para fortalecer el diálogo entre los países de la región.

A través de conversatorios, presentaciones artísticas, talleres y actividades abiertas al público, el festival apuesta por acercar las ideas, el arte y las expresiones culturales a las comunidades, promoviendo la participación de escritores, artistas, académicos y jóvenes centroamericanos. La iniciativa busca convertir a Colón en un punto de encuentro donde distintas voces de la región puedan intercambiar experiencias, reflexiones y propuestas sobre la realidad social y cultural que vive Centroamérica.

El público podrá participar en espacios de diálogo, muestras artísticas y actividades formativas que abarcan desde la literatura y la música hasta el arte urbano, la memoria histórica y la identidad cultural. El festival también abrirá oportunidades para que nuevas generaciones de creadores y gestores culturales compartan sus proyectos y conecten con otras iniciativas de la región.

Más allá del entretenimiento, el evento plantea la cultura como un espacio para debatir temas vinculados con la identidad, la memoria histórica, la diversidad, la migración y los desafíos sociales que enfrenta Centroamérica en la actualidad.