La OMS declara emergencia internacional tras brote de ébola en la RD Congo

Esta cepa, identificada por primera vez en 2007, ha causado la muerte de un congoleño en la vecina Uganda, informaron las autoridades el sábado.Solo hay vacunas disponibles para la cepa Zaire, identificadas en 1976 y que presentan una tasa de mortalidad más elevada, de entre el 60% y el 90%.Las autoridades sanitarias confirmaron el viernes el último brote en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, según CDC África.'Llevamos dos semanas viendo morir a gente', afirmó Isaac Nyakulinda, un representante de la sociedad civil local con el que la AFP habló por teléfono. 'No hay ningún lugar donde aislar a los enfermos. Están muriendo en sus casas y sus familiares se encargan de sus cuerpos', añadió.Según Kamba, el paciente cero fue una enfermera que acudió a un centro sanitario en Bunia, la capital provincial de Ituri, el 24 de abril, con síntomas que sugerían ébola.Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, hemorragias y vómitos.'El número de casos y muertes que estamos viendo en tan poco tiempo, junto con la propagación por varias zonas sanitarias y ahora más allá de la frontera, es extremadamente preocupante', recalcó Trish Newport, directora del programa de emergencias de MSF, que ha movilizado médico personal y de apoyo en la zona.El transporte a gran escala de material médico supone un retorno en un país con más de 100 millones de habitantes y una infraestructura de comunicaciones deficiente.Es el decimoséptimo brote de ébola en la RDC.Como el brote se concentra en zonas de difícil acceso, se han analizado muy pocas muestras en laboratorio.La OMS estima que la gran cantidad de positivos en las muestras iniciales, la confirmación de contagios en dos países y el aumento de casos sospechosos 'apuntan a un brote potencial mucho mayor de lo que se está detectando y notificando actualmente, con un riesgo significativo de propagación a nivel local y regional'.La enfermedad ha causado en los últimos 50 años la muerte de unas 15.000 personas en África, a pesar de los avances en vacunas y tratamientos.