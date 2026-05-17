María Elena Bottazzi: “Panamá puede convertirse en un centro regional para el desarrollo de vacunas”

Creo que geográficamente la localización geográfica es un factor sumamente importante. También influye la capacidad de las diferentes AIP que ya tiene organizadas el país, la conectividad con diversas colaboraciones a nivel mundial y, sobre todo, el interés político. La verdad es que el país ha invertido.Este es el ejemplo ideal que puede enviar un mensaje a otros países de la zona. Como hondureña, para mí es un orgullo ver que al crear este tipo de infraestructuras, Panamá lo hace con una visión de apoyo y colaboración regional.