Almuerzos escolares, la deuda del Meduca con el 62% de los estudiantes

En Panamá, <b>donde 482,000 niños y adolescentes viven en hogares sin recursos para cubrir la canasta básica total</b>, <b>el programa de almuerzos escolares del <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a> apenas alcanza al 38% de los estudiantes</b>; lo que se invierte en la comida escolar es once veces menos que los recursos para adquirir computadores.El estudio <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.unicef.org/panama/media/11361/file/Informe%20Completo%20Pobreza%20Infantil_comp.pdf" target="_blank">'Pobreza Infantil en Panamá. Un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia'</a></b>, elaborado por el <b><a href="/tag/-/meta/bm-banco-mundial">Banco Mundial (BM)</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/unicef-fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia">Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b>, precisa que en Panamá, <b>uno de cada tres niños vive en situación de pobreza monetaria, y uno de cada seis en pobreza extrema</b>.Pese a esta realidad, <b>solo 292.000 estudiantes son atendidos con almuerzos escolares</b>. Es decir, <b>unos 482,000 alumnos no reciben este beneficio, de una población de 774,440 en el sector oficial</b>, según datos del Meduca.<b>‘Héctor’</b> (nombre ficticio para proteger la identidad del menor) <b>y sus hermanas forman parte de la estadística donde la comida del Estado no llega</b>. En su hogar comer los tres 'golpes' del día, como le dice él, sigue siendo un reto para sus padres.<i>'A veces como tres veces al día porque desayuno y voy a almorzar a Supérate [una organización filantrópica ubicada en el corregimiento de Don Bosco], pero mis hermanas saben que en casa solo comemos en la mañana y en la noche'</i>, dijo el estudiante de duodécimo grado a <b>La Estrella de Panamá</b>.Según el adolescente de 17 años, la situación de su familia es crítica: <b>su padre subsiste en la informalidad con ingresos inestables</b> al tener trabajos eventuales como la reparación de equipos electrónicos, mientras que <b>su madre, quien sostenía la principal carga económica del hogar, perdió recientemente su empleo</b> producto de la situación del país.La realidad de los padres de ‘Héctor’ es la misma que vive <b>el 10,4% de los panameños que se encuentran desempleados y casi la mitad de la población en la informalidad</b>, de acuerdo a cifras del <b><a href="/tag/-/meta/inec-instituto-nacional-de-estadistica-y-censo">Instituto Nacional Estadística y Censo (INEC)</a></b>.<b>La inversión destinada por el Meduca al programa de Almuerzo Escolar asciende a $52 millones</b>, según información entregada por el ministerio a este diario mediante la Ley de Transparencia.