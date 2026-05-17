Almuerzos escolares, la deuda del Meduca con el 62% de los estudiantes

En Panamá, donde 482,000 niños y adolescentes viven en hogares sin recursos para cubrir la canasta básica total, el programa de almuerzos escolares del Ministerio de Educación (Meduca) apenas alcanza al 38% de los estudiantes; lo que se invierte en la comida escolar es once veces menos que los recursos para adquirir computadores. El estudio “Pobreza Infantil en Panamá. Un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, elaborado por el Banco Mundial (BM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), precisa que en Panamá, uno de cada tres niños vive en situación de pobreza monetaria, y uno de cada seis en pobreza extrema. Pese a esta realidad, solo 292.000 estudiantes son atendidos con almuerzos escolares. Es decir, unos 482,000 alumnos no reciben este beneficio, de una población de 774,440 en el sector oficial, según datos del Meduca. ‘Héctor’ (nombre ficticio para proteger la identidad del menor) y sus hermanas forman parte de la estadística donde la comida del Estado no llega. En su hogar comer los tres “golpes” del día, como le dice él, sigue siendo un reto para sus padres. “A veces como tres veces al día porque desayuno y voy a almorzar a Supérate [una organización filantrópica ubicada en el corregimiento de Don Bosco], pero mis hermanas saben que en casa solo comemos en la mañana y en la noche”, dijo el estudiante de duodécimo grado a La Estrella de Panamá. Según el adolescente de 17 años, la situación de su familia es crítica: su padre subsiste en la informalidad con ingresos inestables al tener trabajos eventuales como la reparación de equipos electrónicos, mientras que su madre, quien sostenía la principal carga económica del hogar, perdió recientemente su empleo producto de la situación del país. La realidad de los padres de ‘Héctor’ es la misma que vive el 10,4% de los panameños que se encuentran desempleados y casi la mitad de la población en la informalidad, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional Estadística y Censo (INEC). La inversión destinada por el Meduca al programa de Almuerzo Escolar asciende a $52 millones, según información entregada por el ministerio a este diario mediante la Ley de Transparencia.

En contraste, lo estimado para la compra de laptops y licencias supera más de once veces los recursos dirigidos al programa Almuerzo Escolar, si se consideran los precios de referencia de los dos actos públicos, por $573 millones para esta tecnología, según Panamá Compra. Esto a pesar de los múltiples cuestionamientos, como el del presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise, quien ha señalado previamente que las laptops no deberían figurar entre las prioridades del Meduca. “No podemos permitirnos como país priorizar por cuarta vez la compra multimillonaria de laptops cuando a esta fecha en las escuelas no ha llegado ni la leche, ni la galleta ni las comidas escolares”, expresó el diputado independiente de la coalición Vamos. El programa de la leche y galleta al que se refiere Bloise es otra iniciativa del Meduca que actualmente tiene una cobertura de 58%.

La comida es ‘escalonada’: Meduca

Ante la brecha presupuestaria, el Meduca insistió en que no se trata de una escala de prioridades, sino de avanzar en todas sus iniciativas de forma simultánea. “Esta administración lo que está haciendo es priorizar todo. No podemos abarcar una cosa primero y la otra después”, sostuvo Hilda Montenegro, directora de Nutrición de la entidad. Se sirven 48 millones de almuerzos que incluyen proteínas, vegetales, carbohidratos, frutas y granos básicos, en 2.001 centros educativos, y el programa incorpora a 47,209 nuevos alumnos, precisa un comunicado del Meduca. La funcionaria explicó que el plan de Almuerzo Escolar está dirigido a procurar la mejor alimentación entre los estudiantes panameños y recalcó que nunca antes se había desplegado un programa de alimentación escolar de esta magnitud para combatir este problema. Respecto al 62% del alumnado que aún no recibe el beneficio, afirmó que la normativa vigente permite aplicarlo de manera gradual. “Implementarlo paso a paso evita impactos negativos; debemos actuar con responsabilidad y esta es la forma de hacerlo”, señaló.

Sin embargo, al revisar la Ley 115 del 5 de diciembre de 2019, que crea el programa Estudiar Sin Hambre —del cual forma parte la iniciativa Almuerzos Escolares—, La Estrella de Panamá constató que ningún artículo establece de manera explícita una ejecución escalonada. En tanto, el artículo 4 de la normativa dispone que el Meduca debe desarrollar políticas públicas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada en todos los centros educativos, adaptados al contexto de cada región. Por su parte, la madre de ‘Héctor’ señaló a este medio que si sus hijos formaran parte de los Almuerzos Escolares sería una carga menos para ella y su esposo, especialmente en su actual situación económica. “Estaría más tranquila porque ya sé que mis tres hijos tendrían una comida asegurada y sería un gasto menos para mi y mi esposo”, manifestó.

Depender de un plato de comida

Mientras que 482,000 estudiantes quedan excluidos del programa de alimentación, el informe “Pobreza Infantil en Panamá” del Banco Mundial, Unicef y Mides, que fue publicado este mes, destaca que un 16% de los niños y adolescentes en Panamá vive en pobreza extrema, es decir, en hogares que no logran cubrir la canasta básica alimentaria. El estudio revela que son casi 224,000 menores de edad que dependen en muchas ocasiones de iniciativas como Almuerzos Escolares, del Meduca, para comer durante el día. Por su parte, el diputado de la bancada Seguimos, Betserai Richards, quien ha sido crítico de la gestión del Meduca en cuanto a los programas de alimentación que llegan a los centros escolares, señaló que el trato de la institución hacia los estudiantes “dista de ser por lo menos decente cuando nos referimos a infraestructura y alimentación”. “La alimentación sana de nuestros estudiantes no es una prioridad. El Meduca prioriza licitaciones millonarias de galletas que no alimentan y están cargadas de azúcar cuando los niveles de desnutrición preocupan”, añadió. El informe del BM señala a las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala así como las provincias de Bocas del Toro, Darién, Veraguas y Coclé como las más afectadas con más de un 30% de su población infantil en pobreza. Este medio intentó conocer las regiones educativas cubiertas con el programa Almuerzo Escolar, pero no se informó el detalle al cierre de la edición.

La otra cara de la exclusión