Ingresos corrientes caen 4,8% en enero de 2026

los ingresos corrientes del gobierno central cayeron 4,8% en enero de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado.

Para el mes de enero se recaudaron $606.2 millones lo que significa $30.4 millones menos que en enero 2025.

Del total recolectado, el 78% o $473 millones proviene de los ingresos tributarios , 21% de los ingresos no tributarios, lo que incluye los peajes, utilidades del Canal, dividendos de empresas; y el 1% del renglón “otros ingresos”.

Así lo publica el informe de la Dirección General de Ingresos (DGI), pero no se detallan las razones de la baja en recaudación.

Se redujeron los ingresos directos en 0.5%, los no tributarios en 25% pero la contracción más pronunciada estuvo en “otros ingresos” con 52,8% menos.

La Estrella de Panamá consultó tanto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) así como a la DGI para conocer los motivos de esta disminución en los ingresos. También preguntó qué se contabilizó en “otros ingresos” en este reporte de enero pasado, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.

No obstante, para el economista y docente de la Universidad de Panamá, Marcelo Araúz, la baja de los ingresos se debe al desempleo, así como también a la evasión fiscal en las grandes empresas.

Este problema de la evasión fiscal fue reconocido por el presidente José Raúl Mulino el año pasado y prometió acciones firmes.

Una investigación de La Estrella de Panamá revelóque la brecha de incumplimiento tributario supera los $8.000 millones solo en impuesto sobre la renta en personas jurídicas (compañías), sin contar otros $3.300 millones en el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), según datos de la DGI.

MEF reduce la meta presupuestaria

A su vez, en el informe de la DGI se aprecia que las metas de recaudación que se puso el gobierno en el mes de enero 2026 en las diferentes categorías de los ingresos, tanto tributarios, no tributarios y en “otros ingresos” corrientes fue menor a lo que recaudó en estos segmentos en enero de 2025.

Esto implicaría que en los próximos meses las proyecciones serían mayores.

En este sentido, el reporte cita que para el mes de enero 2026 los ingresos corrientes mostraron un superávit de $70.4 millones, toda vez que se presupuestó recaudar $536 millones.

Pero como se dijo anteriormente la meta fue menor ya que en enero 2025 se recaudaron $636 millones.

A juicio de Araúz para mejorar los ingresos se requiere recuperar el consumo y esto se lograría con políticas que generen mayor empleo.

Precisamente el desempleo es un indicador que alcanzó los dos dígitos en 2025, con una tasa de 10,4% lo que significa que en el país hay 227,302 personas desocupadas..