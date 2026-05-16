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‘Pronto estaré allí’: Isabel Pantoja emociona al hablar de una futura Cuba libre

Isabel Pantoja aseguró que estará pronto cantando en la isla cubana cuando sea liberada.
Isabel Pantoja aseguró que estará pronto cantando en la isla cubana cuando sea liberada. Redes sociales
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Laura Chang
  • 16/05/2026 14:29
Isabel Pantoja no solo habló sobre el sufrimiento del pueblo cubano, sino que lanzó una declaración que encendió al público: aseguró que espera cantar algún día en una “Cuba libre”.

Lo que comenzó como un concierto por sus 50 años de carrera terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción y esperanza.

Isabel Pantoja no solo habló sobre el sufrimiento del pueblo cubano, sino que lanzó una declaración que encendió al público: aseguró que espera cantar algún día en una “Cuba libre”.

Durante su presentación en Miami, una ciudad con una importante comunidad de cubanos en el exilio, la cantante española detuvo el espectáculo para dirigirse directamente a los asistentes.

Entre aplausos y gritos del público, Pantoja expresó que ya no quiere ver sufrir más al pueblo cubano y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Yo lo sé que me aman y algún día, si Dios quiere y sea libre, yo estaré ahí con ellos”, expresó la artista desde el escenario, provocando una inmediata reacción entre los asistentes, quienes respondieron con gritos de “¡Viva Cuba libre!”.

Las palabras de la cantante fueron interpretadas por muchos como un mensaje de esperanza y una visión de un futuro distinto para la isla. Aunque Pantoja no hizo una predicción política específica, sus declaraciones fueron recibidas por parte del público como una muestra de confianza en que Cuba podría vivir cambios y alcanzar una etapa diferente.

Videos del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a las palabras de la intérprete española.

Algunos calificaron el episodio como uno de los momentos más emotivos de la noche, mientras otros destacaron el peso simbólico de prometer un concierto en una futura Cuba libre.

El concierto formó parte de la gira 50 Aniversario, con la que Isabel Pantoja celebra décadas de trayectoria artística y que ha pasado por distintos escenarios internacionales. Pero esta vez, más allá de la música, una frase terminó robándose toda la atención.

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