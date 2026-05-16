‘Pronto estaré allí’: Isabel Pantoja emociona al hablar de una futura Cuba libre

Lo que comenzó como un concierto por sus 50 años de carrera terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción y esperanza.

Isabel Pantoja no solo habló sobre el sufrimiento del pueblo cubano, sino que lanzó una declaración que encendió al público: aseguró que espera cantar algún día en una “Cuba libre”.

Durante su presentación en Miami, una ciudad con una importante comunidad de cubanos en el exilio, la cantante española detuvo el espectáculo para dirigirse directamente a los asistentes.

Entre aplausos y gritos del público, Pantoja expresó que ya no quiere ver sufrir más al pueblo cubano y dejó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.