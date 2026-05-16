Shakira y Clovis Nienow desatan rumores tras un momento que se volvió viral

La conversación tomó fuerza rápidamente y empezó a viralizarse en distintas plataformas, donde muchos analizaron el momento detalle por detalle. Algunos incluso aseguraron que la intérprete de Las mujeres ya no lloran parecía 'encantada' por la personalidad del conductor.<b>Pero, ¿quién es Clovis Nienow?</b>El mexicano ha ganado popularidad como conductor, actor y personalidad de realities. Actualmente forma parte del matutino<b> Hoy Día de Telemundo </b>y anteriormente participó en programas como La Casa de los Famosos, Jugando con Fuego Latino y otros formatos televisivos que ayudaron a impulsar su reconocimiento entre el público.Sin embargo, más allá de las interpretaciones en redes, no existe información que confirme un interés sentimental o algo más allá de una interacción profesional y amigable. Lo que sí quedó claro es que unos cuantos segundos fueron suficientes para convertir una entrevista en un tema viral.