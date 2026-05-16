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Vida y cultura

Shakira y Clovis Nienow desatan rumores tras un momento que se volvió viral

Todo comenzó después de que algunos usuarios señalaran ciertas expresiones y miradas durante la entrevista
Todo comenzó después de que algunos usuarios señalaran ciertas expresiones y miradas durante la entrevista Redes sociales
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Laura Chang
  • 16/05/2026 14:52
Los comentarios no tardaron en aparecer: desde quienes hablaron de “química evidente” hasta quienes afirmaron que la cantante parecía especialmente cómoda durante la entrevista.

Una entrevista y unos segundos de interacción bastaron para que las redes sociales comenzaran a sacar conclusiones.

Usuarios y seguidores aseguran que Shakira habría quedado sorprendida por el carisma y la presencia del conductor Clovis Nienow, desatando una ola de comentarios y teorías entre fanáticos.

Todo comenzó después de que algunos usuarios señalaran ciertas expresiones y miradas durante la entrevista, interpretándolas como una posible señal de interés o una conexión especial entre ambos.

Los comentarios no tardaron en aparecer: desde quienes hablaron de “química evidente” hasta quienes afirmaron que la cantante parecía especialmente cómoda durante la entrevista.

La conversación tomó fuerza rápidamente y empezó a viralizarse en distintas plataformas, donde muchos analizaron el momento detalle por detalle.

Algunos incluso aseguraron que la intérprete de Las mujeres ya no lloran parecía “encantada” por la personalidad del conductor.

Pero, ¿quién es Clovis Nienow?

El mexicano ha ganado popularidad como conductor, actor y personalidad de realities.

Actualmente forma parte del matutino Hoy Día de Telemundo y anteriormente participó en programas como La Casa de los Famosos, Jugando con Fuego Latino y otros formatos televisivos que ayudaron a impulsar su reconocimiento entre el público.

Sin embargo, más allá de las interpretaciones en redes, no existe información que confirme un interés sentimental o algo más allá de una interacción profesional y amigable.

Lo que sí quedó claro es que unos cuantos segundos fueron suficientes para convertir una entrevista en un tema viral.

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