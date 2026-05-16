Shakira y Clovis Nienow desatan rumores tras un momento que se volvió viral

Una entrevista y unos segundos de interacción bastaron para que las redes sociales comenzaran a sacar conclusiones.

Usuarios y seguidores aseguran que Shakira habría quedado sorprendida por el carisma y la presencia del conductor Clovis Nienow, desatando una ola de comentarios y teorías entre fanáticos.

Todo comenzó después de que algunos usuarios señalaran ciertas expresiones y miradas durante la entrevista, interpretándolas como una posible señal de interés o una conexión especial entre ambos.

Los comentarios no tardaron en aparecer: desde quienes hablaron de “química evidente” hasta quienes afirmaron que la cantante parecía especialmente cómoda durante la entrevista.